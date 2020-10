Le COVID-19 a créé une situation pandémique encore jamais vue dans le monde. Il était donc logique que le virus ait droit à son lot de films et de récits en tous genres, à l’image de « Songbird », un angoissant thriller signé Michael Bay.

Malgré les distanciations sociales et le confinement, le coronavirus du COVID-19 aura visiblement permis d’inspirer les créateurs, notamment dans le milieu du cinéma. Alors que Danny Boon devrait bientôt proposer une comédie inspirée de la situation pandémique d’ici quelques mois sur Netflix, on vous propose cette fois de découvrir une création beaucoup plus anxiogène. Produit par Michael Bay et réalisé par Adam Mason (Into the Dark), Songbird se présente comme un angoissant thriller inspiré de la pandémie actuelle. Et quoi de mieux que le premier jour du nouveau confinement pour dévoiler au public un premier trailer ?

Dans Songbird, le virus du COVID-19 que nous connaissons a muté jusqu’à devenir le « Covid-23. » Cette nouvelle forme du virus décime de plus en plus de gens sur son passage, avec des symptômes de plus en plus graves. Face à la situation, le gouvernement américain applique une tolérance zéro sur la population, en enfermant les malades dans des camps, et en appliquant une surveillance massive via les nouvelles technologies. Au milieu de la pandémie, le public pourra suivre l’histoire d’amour entre un coursier immunisé et joué par K.J. Apa et une jeune femme (Sofia Carson), confinée dans son appartement. Le casting comptera aussi de nombreux gros noms du cinéma, à commencer par Demi Moore, Paul Walter Hauser, ou encore Peter Stormare, dans le rôle d’un psychopathe aux intentions floues. Le long-métrage a été tourné à Los Angeles, en seulement 17 jours et en plein confinement, rapportent nos confrères d’Écran Large. Le film, aux aires de thriller apocalyptique, et sa lecture particulièrement pessimiste de notre futur proche est évidemment à déconseiller aux plus hypocondriaques.