Le distributeur américain Crunchyroll, spécialisé dans le streaming d’animes, a tapé dans l’œil de Sony, qui devrait l’acheter pour la modique somme d’un milliard de dollars.

Sony souhaite-t-il ramener la culture nippone au bercail ? En faisant l’acquisition de Crunchyroll, le géant américain spécialiste du streaming d’animes, la multinationale japonaise augmenterait considérablement l’offre de contenu qu’elle propose à ses clients. D’après le quotidien économique japonais Nikkei Asia, Sony serait prêt à mettre un milliard de dollars sur la table pour finaliser l’accord. Il s’agit plus précisément de « plus de 100 milliards de yens » soit environ 957 millions de dollars, d’après Nikkei Asia. Les négociations entre Sony et Crunchyroll auraient commencé en début d’année et seraient aujourd’hui arrivées au round final.

Forte de trois millions d’abonnés (à la version payante) de son service, Crunchyroll est une filiale d’AT&T, leader des services téléphoniques au pays de l’Oncle Sam. Ce dernier souhaite justement se débarrasser de son service de streaming, un sacrifice qu’il est prêt à faire pour rembourser sa dette faramineuse (150 milliards de dollars). Le géant américain des télécoms avait demandé 1,5 milliards de dollars pour Crunchyroll, une première offre refusée par Sony qui avait jugé ce prix trop élevé. AT&T propose des animes de Crunchyroll sur un autre de ses services de streaming, HBO Max. Il existe également une offre premium de Crunchyroll qui coûte 8 dollars par mois aux Etats-Unis. En France, ce service coûte entre 4,99 et 6,49 € par mois, ou 64,99€ par an.

L’anime est un atout de choix dans la guerre sans merci qui oppose les services de streaming (Netflix, Hulu, Prime Video pour ne citer qu’eux), ce qui explique les motivations de Sony, décidément sur tous les fronts puisque le géant japonais sortira bientôt sa Playstation 5 (retrouvez notre prise en main de la PS5). Sony possède déjà le distributeur américain d’anime Funimation, qui accorde des licences pour un certain nombre de séries populaires comme Attack on Titan, Fullmetal Alchemist et One Piece.