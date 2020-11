Apple devrait présenter trois nouveaux MacBook le 10 novembre

La semaine prochaine, Apple devrait lever le voile sur ses premiers Mac équipés de ses propres processeurs, les Apple Silicon. La firme devrait présenter trois premiers MacBook dotés de ces puces, et peut-être même un aperçu d’un futur iMac ou d’une version miniature du Mac Pro.

Par surprise, Apple a annoncé hier soir la tenue d’une nouvelle keynote le 10 novembre prochain, baptisée « One More Thing ». La conférence est à peine annoncée que les premiers bruits de couloirs se manifestent pour tenter de deviner quels produits Apple pourraient bien présenter la semaine prochaine, et il pourrait logiquement s’agir des premiers Mac équipés en processeurs Apple. Annoncée en juin dernier, cette transition des ordinateurs pommés depuis les processeurs d’Intel vers les Apple Silicon marque une étape majeure dans l’histoire du Mac, et les premières rumeurs suggéraient qu’on aurait dû voir débarquer de premiers Mac équipés de processeurs Apple d’ici la fin de l’année.

D’après Mark Gurman de Bloomberg, toujours bien renseigné, on devrait retrouver non pas un Mac, mais trois Mac. Selon lui, Apple serait actuellement en train de faire chauffer ses chaînes de production pour assembler trois ordinateurs, tous portables. On retrouverait un nouveau MacBook Air de 13 pouces, ainsi qu’un MacBook Pro de 13 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces. A priori, il faut s’attendre à un design similaire à celui qu’on connaît dans la gamme actuelle d’Apple, sauf qu’on y retrouverait, à l’intérieur, un SoC signé Apple. La puce sélectionnée ici serait une version boostée de l’A14, la dernière puce d’Apple gravé en 5 nm et déjà présente sur l’iPhone 12 et le nouvel iPad Air. Cette puce permettrait non seulement d’améliorer les performances des laptops, mais aussi leur efficacité énergétique, les rendant autrement plus autonomes que les MacBook actuels.

Ces trois produits seraient fins prêts pour le 10 novembre prochain mais Apple pourrait bien nous présenter aussi un aperçu de nouveaux Mac en préparation. Selon Gurman, on aurait prochainement droit à ce fameux iMac revisité et équipé d’un processeur Apple Silicon. Aussi, Apple préparerait une version « mini » de son Mac Pro, qui tournerait avec un processeur AX. Cette nouvelle tour serait deux fois plus petite que la « râpe à fromage » présentée par Apple l’année dernière, mais rien ne dit qu’elle sera elle aussi modulaire.