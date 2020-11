NASA : la sonde Voyager 2 sort de son silence après 7 mois et dit… « bonjour »

Après avoir remis sur pied la seule antenne radio capable de communiquer avec Voyager 2, la NASA vient d’avoir une réponse : la sonde vieille de 43 ans vogue bien paisiblement en dehors de notre système solaire.

« Bonjour ». Ce n’est qu’un mot, mais c’est un immense soulagement pour les chercheurs de la NASA, qui ont enfin la confirmation que leur sonde Voyager 2 est toujours en vie. Lancée en 1977, la fameuse sonde vogue actuellement à l’extérieur de notre Système solaire, non loin de sa grande sœur, Voyager 1. La sonde, dont l’importance est capitale dans la compréhension de notre univers, renvoyait ses toutes premières données depuis l’extérieur de notre Système solaire en fin d’année dernière, mais la NASA avait, hélas, du couper contact avec elle en mars afin de mettre à niveau son antenne radio Deep Space Station 43. Cette dernière, située à Canberra en Australie, mesure pas moins de 70 mètres de large et s’avère être la seule antenne au monde à pouvoir communiquer avec Voyager 2. En théorie, la NASA aurait pu compter sur ses deux autres stations, situées en Californie et en Espagne. Néanmoins, Voyager 2 plonge dans une direction bien spécifique qui empêche les chercheurs d’utiliser leurs autres stations pour envoyer des commandes à la sonde. L’antenne australienne était néanmoins dans un état fort vétuste : l’un de ses émetteurs radio n’avait pas été remplacé depuis près de 47 ans… « Pour une antenne qui a presque cinquante ans, il vaut mieux être proactif que réactif » a précisé la NASA.

Finalement, après avoir remis sur pied Deep Space Station 43, la NASA a tenté de rétablir la communication avec sa sonde vieille de 43 ans le 29 octobre dernier… avec succès ! La sonde a répondu aux commandes de l’agence spatiale américaine et a partagé sa position : elle vogue aujourd’hui à près de 18,8 milliards de kilomètres de la Terre. Elle maintiendra désormais contact avec Deep Space Station 43, entièrement rénovée par les équipes de la NASA, et fin prête à être utilisée dans d’autres missions prometteuses, telles que l’atterrissage du rover Perseverance sur Mars, prévu le 18 février 2021, ou encore les futures missions Artemis pour conquérir la Lune et qui débuteront en 2024. Officiellement, Deep Space Station 43 sera connectée seulement en début d’année prochaine.