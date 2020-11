Apophis : la trajectoire de l’astéroïde a été recalculée

L’astéroïde géocroiseur Apophis passera à 32 000 km de la Terre en avril 2029. En 2068, il devrait s’être rapproché de plusieurs kilomètres et aura ainsi augmenté ses risques de collision avec notre planète.

En 2029, un mastodonte cosmique d’environ 45 millions de tonnes pour 325 mètres de diamètre, s’approchera de la Terre. (99942) Apophis, qui emprunte son nom à l’antique dieu égyptien de la nuit et du chaos, tourne en orbite autour du Soleil presque au même niveau que celui de la Terre. Cet astéroïde qualifié donc de géocroiseur est ce que les chercheurs classent parmi les « objets potentiellement dangereux. » Les chercheurs de l’Agence américaine aérospatiale (NASA) semblent cependant persuadés qu’Apophis n’approchera pas assez près de notre planète pour présenter un danger. Si les risques de collision lorsqu’il repassera de nouveau à proximité de la Terre en 2068 restent également faibles, ils sont en revanche un peu plus élevés cette année-là.

À l’occasion d’une conférence de la division des sciences planétaires, organisée par la Société américaine d’astronomie (AAS), un astronome du Laboratoire de propulsion spatiale de la NASA, Davide Farnocchia, a en effet dévoilé de nouveaux calculs. Ces derniers montrent que l’astéroïde Apophis s’écarte d’une orbite « purement gravitationnelle » et se rapprocherait ainsi de la Terre d’environ 170 mètres par an. Sachant que l’un et l’autre sont positionnés à une distance d’environ 32 000 kilomètres, ce changement de trajectoire n’influencera pas leur rendez-vous pris pour le vendredi 13 avril 2029. La même chose est moins sûre pour 2068 : « c’est assez pour maintenir le scénario d’un impact probable » a remarqué Dave Tholen, de l’Institut d’astronomie d’Hawaï, un collègue de l’astronome en question. Selon Futura-sciences, cette modification d’orbite serait dûe à ce que les scientifiques appellent un « effet d’accélération de Yarkovsky ». Il serait dû à une réduction presque imperceptible de la force de radiation thermique – générée par le Soleil – qui amènerait l’objet à se rapprocher du centre de son orbite. En attendant d’ouvrir les paris pour 2068, préparez vos télescopes car le passage d’Apophis près de la Terre en 2029 devrait être visible à l’œil nu !