Black Widow : le film dévoile de nouveaux détails sur son intrigue

Malgré une sortie repoussée en 2021, le film « Black Widow » continue sa promotion et vient de nous livrer quelques nouveaux détails sur son scénario, grâce à la sortie du livre officiel de l’histoire du film.

*** Attention, cet article contient des spoilers sur l’histoire du film Black Widow. ***



Initialement prévu en 2020, Black Widow fait partie de ces nombreux films qui ont vu leur lancement perturbé avec la pandémie de COVID-19. Le titre Marvel a, lui été repoussé à mai 2021. Certains tablent déjà sur une sortie exclusive sur Disney+, à l’instar du live action Mulan qui ne sera finalement jamais sorti en salles obscures. Pour le prochain Marvel, les incertitudes demeurent donc, mais cela n’empêche heureusement pas Disney de poursuivre la promotion de son nouveau blockbuster centré sur le passé de Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, jouée par Scarlett Johansson.

Le passé de l’espionne au cœur de l’intrigue

Ainsi, comme l’indique nos confères d’Écran Large, Disney vient de publier le livre officiel de l’histoire du film, qui lui n’a pas vu sa publication repoussée. On y retrouve notamment de nombreux entretiens avec le casting du film, ainsi que de gros spoilers sur l’histoire de Black Widow. Les relations familiales de la jeune espionne devraient en effet jouer un rôle central dans l’intrigue, comme le révèlent David Harbour (Alexei) : “La connexion entre mon personnage et Black Widow est qu’ils font partie de la même famille d’espions envoyés en Amérique dans les années 90. Ils se connaissent depuis longtemps et ont perdu le contact pendant presque vingt ans”.

Plus qu’un préquel à l’histoire d’Avengers, Black Widow devrait donc nous permettre de comprendre le passé de Natasha, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à devenir aussi froide et calculatrice. Scarlett Johansson, elle-même, explique : “Le sentiment de trahison qu’elle ressent fait partie de son ADN et explique pourquoi elle est aussi inaccessible. Elle a été profondément blessée par les gens qui comptaient le plus pour elle”. Rendez-vous en mai prochain pour avoir le fin mot de l’histoire … si le film n’est pas encore repoussé d’ici là.