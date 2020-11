Oppo Enco X : des écouteurs true wireless à la qualité sonore prometteuse

Oppo vient de révéler ses Enco X, des écouteurs true wireless inspirés des AirPods Pro, mais qui promettent une excellente qualité sonore grâce au mariage du constructeur avec Dynaudio, fabricant danois très réputé sur le secteur HiFi.

Oppo avait beau être présent sur le secteur des écouteurs true wireless, notamment avec ses Enco Free, ses Enco W31 ou encore ses Enco W51 que nous avions pu tester, le constructeur chinois a appuyé sur l’accélérateur pour rattraper ses concurrents avec un produit très prometteur : les Enco X. Au menu : conception intra-auriculaire semi-ouverte, réduction de bruit active et une qualité sonore signée Dynaudio. On fait le point sur toutes les nouveautés apportées par les Oppo Enco X.

Côté du design, pas de doute, Oppo offre clairement là une copie des AirPods Pro, tant au niveau des écouteurs eux-mêmes avec leurs tiges courtes et leurs embouts en silicone que du boitier de recharge à la forme reconnaissable. Néanmoins, c’est loin d’être le seul à le faire et sur d’autres domaines, les Enco X innovent. On a affaire à des écouteurs plutôt haut de gamme prenant en charge le Bluetooth 5.2, les codecs SBC, AAC et LHDC, et offrant près de 25 heures d’écoute au total dont 4 heures par écouteur avec la réduction de bruit, et 5h30 sans. Le boîtier de charge dispose par ailleurs de la recharge inversée, et les écouteurs bénéficient d’une certification IP54.

Mais c’est surtout sur la partie sonore que Oppo soigne sa copie. Ces écouteurs ont été créés en collaboration avec Dynaudio, constructeur danois largement réputé pour la qualité de ses enceintes HiFi. Ainsi, on retrouve dans ces Enco X une conception bien particulière qui repose sur un transducteur dynamique de 11 mm à membrane triple couche, accompagné d’un transducteur à armature équilibré. Pour vulgariser : le transducteur dynamique restituera les basses et les médiums bas, quand l’autre transducteur sera chargé de restituer les aigus et les médiums hauts. Cette conception bien particulière permettrait d’obtenir une qualité sonore largement supérieure aux autres écouteurs du marché, et le rendu pourrait être encore magnifié par le système de traitement acoustique DBEE 3.0 (Dynamic Bass Enhanced Engine) afin d’améliorer les sons en basses fréquences. Et évidemment, on profitera de la réduction de bruit active pour améliorer encore la recette (avec une baisse de 35 dB selon le constructeur). Il conviendra donc de tester tout cela à la sortie des écouteurs, prévue le 21 novembre prochain. Les Oppo Enco X sont d’ores et déjà disponibles à la précommande chez la Fnac au prix de 179,99 euros.