IA : Google transforme vos gribouillis en monstres cauchemardesques

Google va peupler vos rêves de créatures cauchemardesques en vous aidant à transformer vos gribouillis en véritables monstres semblant sortir tout droit des enfers.

L’IA et Google, c’est une longue histoire d’amour. Après avoir développé pléthore d’outils basés sur l’intelligence artificielle, tantôt pour les musiciens en herbe, tantôt pour corriger les bourdes de Wikipédia, ou encore simplement pour vous aider à identifier une chanson que vous fredonnez, voilà que la firme de Mountain View dévoile un outil plutôt original, à défaut d’être réellement utile.

Cet outil, c’est Chimera Painter, et il vous propose de créer de toutes pièces des créatures terrifiantes en gribouillant sur un mini site web créé pour l’occasion, avant de les transformer en monstres réalistes. Pour ce faire, Google tire profit de l’intelligence artificielle, qui vient compenser vos compétences limitées en dessin. L’idée, c’était de créer un « pinceau qui agissait moins comme un outil mais plus comme un assistant » et ainsi « réduire le temps nécessaire pour créer des œuvres d’art de haute qualité », explique Google dans son billet de blog. L’outil s’appuie sur une base de données composée de près de 10 000 échantillons de monstres, eux-mêmes en partie générés à partir de modèles 3D issus de l’Unreal Engine. En faisant ceci, la firme a pu créer une « carte de segmentation », afin d’identifier les différentes parties anatomiques des monstres, comme la forme de leurs griffes ou de leur museau, et d’en générer à volonté.

Mais ce qui ne semble être qu’un gadget avec lequel on s’amuserait cinq minutes est en réalité le fruit d’un long travail, issu de recherches de Google visant à aider les graphistes dans leur quotidien. Surtout, l’outil provient, à la base, de travaux de Google destinés aux développeurs de jeux vidéo, et qui devait leur permettre d’avancer plus rapidement dans leurs créations. La firme de Mountain View a par ailleurs créé un jeu de cartes façon Pokémon issu de la technologie derrière Chimera Painter pour la mettre en pratique, un jeu que vous pouvez en partie apercevoir dans la vidéo ci-dessous.