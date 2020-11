Google Stadia débarque prochainement sur iPhone et iPad

Pour fêter son premier anniversaire, Google annonce officiellement l’arrivée d’une version iOS de son service de cloud gaming, ainsi que d’autres surprises et plus d’une centaine de nouveaux titres à venir.

C’est Noël avant l’heure pour les gamers ! Tandis que la PlayStation 5 est sortie ce 19 novembre en France, et que c’est également ce jour qu’a choisi Nvidia pour lancer la version iOS de GeForce Now, son service de cloud gaming, voilà que c’est maintenant le service de Google qui se joint aux réjouissances sur iPhone et iPad. À l’occasion de son premier anniversaire, Google vient en effet d’annoncer l’arrivée d’une version iOS de Stadia. Comme chez Nvidia avec GeForce Now, Google a du fait preuve d’inventivité pour passer outre les règles de l’App Store et va ainsi proposer Stadia par le biais d’une web app disponible directement sur Safari, le navigateur web intégré aux iPhone et iPad. Le déploiement devrait se faire progressivement dans les prochaines semaines, confirme Google dans son communiqué. Mais l’arrivée de cette version iOS n’est pas la seule bonne nouvelle. Pour fêter son anniversaire, Google annonce également l’arrivée complète de sa fonctionnalité State Share, qui permet d’inviter ses amis dans sa partie, au lancement d’Hitman III. Google Stadia sera également disponible dans de nouvelles régions d’ici la fin de l’année, et la firme en profite pour annoncer que Destiny 2 sera désormais totalement gratuit pour les abonnés Stadia.

Stadia a beau avoir rencontré une première année difficile, entre les fonctions absentes au lancement, et un catalogue resté trop longtemps désertique, Google fait preuve d’ambition et annonce l’arrivée de près de 135 nouveaux jeux sur sa plateforme d’ici la fin de l’année 2020, en plus des quelque 80 titres déjà disponibles. Parmi eux, on retrouvera bien sûr le tant attendu Cyberpunk 2077, qui profitera par ailleurs d’une promotion particulière sur Stadia. Pour toute précommande du titre (par ici) avant le 18 décembre prochain, vous bénéficierez d’une Première Edition Stadia offerte. Pour rappel, il s’agit d’un coffret habituellement vendu 99€ et comprenant la manette Stadia et un Chromecast Ultra, soit un beau cadeau d’anniversaire si toutefois vous étiez intéressé par le nouveau titre de CD Projekt RED. De quoi vous faire passer l’envie de vous procurer une PlayStation 5, dont l’engouement du lancement a provoqué des pannes chez la plupart des e-commerçants français ?