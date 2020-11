La plateforme n’est pas tendre avec certains de ses programmes originaux, pourtant appréciés par le public.

Comme si l’année 2020 n’était pas déjà assez compliquée, Netflix a annoncé au cours des derniers mois pas moins de 12 annulations de séries originales, rapportait il y a peu le site Écran Large. Parmi les programmes tombés au combat, on retrouve ainsi quelques gros succès de la plateforme, comme Dark Crystal : le temps de la résistance, pourtant titulaire d’un Emmy, GLOW, Les Nouvelles aventures de Sabrina, ou encore I am not okay with this. Des annulations en série qui ne sont pourtant pas nouvelles chez le géant du divertissement. Il avait déjà mis fin à Sense8 en 2017, après deux saisons, et plus récemment The OA l’année dernière, là aussi, après deux saisons, alors que la série devait initialement en compter cinq.

La doctrine du « turn-over »

Si Netflix s’est depuis quelques années forgé une réputation de guillotineur de séries à succès, le géant du divertissement a tenu à se défendre au travers des déclarations de Ted Sarandos, l’un de ses co-PDG, et de Bela Bajaria, directrice créative. Interrogés lors du Paley International Council Summit, les représentants de la plateforme ont ainsi expliqué que leur plateforme renouvelait près de 67% de ses séries originales, soit un taux dans la moyenne du marché. “Nous faisons également beaucoup de séries en une seule saison, ce qui parfois donne l’impression que nous avons plus d’annulations après la première saison que la réalité, mais si vous regardez le taux de renouvellement, il est très élevé”, souligne les exécutifs de la plateforme de Reed Hastings.



Netflix ne pratiquerait donc pas de tolérance zéro concernant ses créations originales. En revanche, la plateforme serait plus sujette à annuler un programme après seulement une saison, en raison de sa politique créative concernant les nouvelles séries, qui consiste à commander directement une saison complète plutôt que de se contenter d’un pilote. « C’est le meilleur moyen d’expression créative pour les idées d’un auteur et je pense que c’est le bon modèle nous concernant”, explique ainsi Ted Sarandos.