Poco M3 : Date de sortie, prix, fiche technique… Le smartphone officialisé

Le milieu de gamme de la marque Poco vient d’être officialisé en Europe, et il devrait profiter de quelques sérieux atouts.

Après avoir présenté en avance les grandes lignes de sa fiche technique, le Poco M3 est désormais officiel. La marque chinoise, filiale du groupe Xiaomi a dévoilé il y a quelques minutes l’ensemble des caractéristiques du nouveau milieu de gamme, qui promet déjà de s’imposer comme un concurrent sérieux à l’autre mastodonte chinois du secteur, le OnePlus Nord N100.

Comme l’avait annoncé la marque il y a quelques heures, le Poco M3 sera donc équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 662 octocore, couplé à un GPU Adreno 610. Si le téléphone intégrera une RAM unique de 4 Go, ce dernier sera décliné en deux versions différenciables par leur stockage interne, allant de 64 Go à 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go en MicroSD). Concernant son écran, le constructeur n’avait pas tellement joué la carte du suspens avec le Poco M3 qui, comme prévu, intégrera une dalle Corning Gorilla Glass 3 de 6,53 pouces en résolution 2340×1080 FHD+, et 395 dpi. Comme on s’en doutait, le terminal milieu de gamme fera l’impasse sur la 5G, mais proposera le déverrouillage via Face Unlock, un capteur d’empreinte digitale situé sur sa bordure latérale, ainsi qu’un port jack 3.5. Trois coloris seront accessibles sur le marché européen, à savoir Cool Blue, Poco Yellow et Power Black.

On le savait, c’est au niveau de son autonomie que le Poco M3 entendait s’imposer face à la concurrence. Comme précédemment annoncé, le terminal embarquera ainsi une puissante batterie de 6000 mAh rechargeable via son port USB-C. Si le téléphone sera livré avec un chargeur filaire 22,5W, ce dernier ne sera en revanche compatible qu’avec la charge rapide 18W, ce qui promet malgré tout de lui assurer une très large autonomie, capable de tenir au moins une journée sans sourciller.

Au niveau de son appareil photo, le Poco M3 confirme les rumeurs avec un appareil principal de 48 Mpx (f/1,79) à l’arrière, épaulé par un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4) et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4). À l’avant, l’appareil photo logé dans une encoche en forme de goutte d’eau proposera une prise de vue à 8 Mpx (f/2,05), et sera livré avec un solide bagage logiciel (AI Beauty, filtres, panorama…) destiné à optimiser la prise de selfie.

Annoncé aujourd’hui, le Poco M3 devrait être disponible en précommande d’ici le 27 novembre chez les revendeurs habituels et les plateformes de e-commerce, pour un lancement officiel après le Black Friday. La version à 64 Go sera commercialisée à 159,90€, tandis que la version 128 Go sera quant à elle accessible à 179,90€. Pour ceux qui opteront pour une précommande, une remise temporaire fera même tomber le prix du smartphone à seulement 129,90€ (pour la version 64 Go) ou 149,90€ (pour la version 128 Go).