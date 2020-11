Star Wars : l’hôtel de Disney World va vous coûter très cher

Le parc d’attraction Disney d’Orlando est l’un des plus grands au monde et il n’est pas étonnant qu’il inaugure souvent de nouvelles attractions. Cette fois-ci, c’est un hôtel baptisé « Star Wars Galactic Starcruiser » qui garnira ce parc déjà immense. Cet hôtel basé sur l’univers de George Lucas n’ouvrira qu’en 2022 mais on connaît déjà le prix du séjour, et il n’est pas donné.

Mickey possède aujourd’hui tellement de licences différentes qu’il a l’embarras du choix quand il veut faire un nouveau film, une nouvelle attraction, ou, dans ce cas précis, un nouveau complexe hôtelier. Les attractions Star Wars existent depuis longtemps dans les parcs Disney (le premier « Star Tours » date de 1987) mais cet hôtel est une première. Le Star Wars Galactic Starcruiser, dont la construction devrait s’achever en 2022, se situe dans le parc – toujours clos pour cause de pandémie – de Disney World, non loin de la ville d’Orlando, en Floride. On connaît déjà l’apparence des futures chambres de l’hôtel, ainsi que leurs prix. Et quand on les voit, on se souvient que Disney, ce n’est pas seulement Mickey, c’est aussi Picsou.

Si les chambres sont plutôt jolies et garnies d’une petite fenêtre qui vous donne l’illusion de voyager dans l’espace, elles restent très simpliste, surtout en comparaison avec les autres hôtels Disney, plutôt du genre féériques. La chambre basique semble peu spacieuse, avec son lit Queen Size et ses lits superposés. En d’autres termes, Disney semble avoir plus misé sur l’expérience en elle-même que sur le confort avec cet hôtel spécial Star Wars. Le petit soucis, c’est que cette pseudo-croisière coûtera la bagatelle de 3300 dollars (par personne s’il-vous-plaît) pour un format deux jours/deux nuits.

Précisons néanmoins que le prix ne comprend pas uniquement la chambre. Ce croiseur interstellaire factice aura également un atrium avec un bar aux airs de cantina de Mos Eisley, et il y aura la possibilité de prendre des cours de maniement de sabre laser. Si vous avez de l’argent en trop et que vous êtes un fan inconditionnel des galaxies très lointaines, les réservations pour cet hôtel débuteront en 2021 avant une inauguration en 2022.