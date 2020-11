Huawei sera banni du Royaume-Uni à partir de septembre 2021

Si le Royaume-Uni devra se désolidariser complètement de Huawei d’ici 2027, ses opérateurs ne pourront plus faire appel au géant chinois dès l’automne 2021.

La feuille de route pour le bannissement de Huawei au Royaume-Uni est fixée. Gizmodo rapporte que, ce dimanche, le gouvernement britannique a annoncé officiellement qu’aucun équipement de la firme chinoise – en particulier, pour déployer le nouveau réseau 5G – ne pourra être installé sur son territoire après septembre 2021. Cette décision vient compléter celles prises cet été, visant à prohiber tout achat d’équipements télécoms et produits électroniques Huawei de la part d’opérateurs téléphoniques britanniques à partir de janvier 2021. Ces derniers auront ensuite jusqu’à l’année 2027 pour désinstaller et éventuellement remplacer les bornes et autres antennes appartenant au géant chinois des télécoms.

« Nous prenons des mesures radicales dans le but d’instaurer l’un des réseaux télécoms les plus sûrs au monde, a déclaré Oliver Dowden, secrétaire d’État britannique au numérique, à la culture, aux médias et au sport. Une partie intégrante de cet objectif est la lutte contre les marchands à haut-risque – dont l’exclusion totale d’équipements Huawei pour notre réseau 5G d’ici 2027. » Cette mesure intervient évidemment suite aux nombreuses accusations, en majorité émises par le gouvernement américain, envers Huawei d’espionnage pour le compte de Pékin. La firme, qui continue de les démentir, a répondu au gouvernement britannique comme suit, en octobre dernier : « ne pas faire appel à Huawei va mettre la Grande-Bretagne dans une mauvaise file et va élargir le fossé numérique (entre elle et les autres nations). »

Cultiver l’innovation sur place

Après septembre 2021, les opérateurs britanniques devront donc faire uniquement appel à d’autres compagnies étrangères comme Nokia ou Ericsson (déjà sollicitées par Orange en France, par exemple) ou cultiver l’innovation technologique locale. Pour cela, le Royaume-Uni a prévu de financer des centres de recherche, comme le National Telecoms Lab, et des plateformes d’accueil de nouveaux partenaires technologiques, comme le géant japonais NEC, avec le SmartRAN Open Network Interoperability Centre.