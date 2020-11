Bientôt une voiture électrique autour de 20 000 euros chez Volkswagen ?

Après avoir renforcé le budget de son développement de véhicules électriques, Volkswagen préparerait déjà une « petite voiture électrique » entre 20 000 et 25 000 euros.

Tesla n’est pas le seul à vouloir proposer des voitures électriques moins chères sur le marché européen. Le constructeur allemand, Volkswagen, plancherait actuellement sur un projet de « Small BEV » (pour Battery Electric Vehicle), ou « petit véhicule à batterie électrique. » Cette voiture, de la taille d’une VW Polo standard, serait vendue entre 20 000 et 25 000 euros dans l’idée « d’anticiper des réglementations environnementales plus radicales. » Ce projet reste pour l’instant en développement et n’a pas encore été officiellement présenté par Volkswagen. Si cette voiture électrique finissait cependant sur le marché, elle serait ainsi bien moins chère que la VW ID.3 – actuellement en sixième position des voitures électriques les plus vendues en France – et peut-être un peu moins que la reine de l’électrique sur route française, la Renault Zoé.

La Small BEV se montre seulement quelques jours après les déclarations d’Elon Musk, PDG de Tesla, au regard d’un futur modèle pensé pour l’Europe et affiché, justement, à 25 000 euros. Il serait aussi le résultat d’une augmentation significative du budget innovation de la firme allemande. Comme le souligne EnGadget, il y a quelques semaines, Volkswagen a accordé une enveloppe de 73 milliards d’euros (contre un budget de 60 milliards, prévu initialement) au développement de futurs véhicules électriques et autonomes, sur cinq ans. La compagnie allemande compte ainsi atteindre son objectif de proposer une version électrique de ses 300 modèles d’automobiles d’ici 2030. Par ailleurs, Volkswagen semble vouloir surfer habilement sur la tendance du secteur. Une récente étude de Bloomberg a en effet estimé que, dans 20 ans, 58% des voitures neuves achetées dans le monde seront électriques – contre seulement 2% à l’heure actuelle. Cela étant dit, en France, ce chiffre s’approche déjà des 10%.