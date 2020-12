Galaxy Buds Pro : les futurs écouteurs de Samsung en fuite !

Les prochains écouteurs haut de gamme de Samsung se dévoilent dans de premiers rendus. Au menu : design intra-auriculaire, nouvelle couleur violette, autonomie du boîtier en hausse et arrivage prévu en février, en même temps que les prochains Galaxy S.

Les futurs Galaxy S21 (ou S30) qu’on attend début 2021 pourraient bien venir accompagnés. La firme sud-coréenne prévoirait en effet de lancer une nouvelle paire de Galaxy Buds en début d’année prochaine, en même temps que ses prochains fleurons. On avait déjà pu en entendre parler à travers de nombreuses rumeurs, mais voilà que les prochains Galaxy Buds Pro font l’objet d’une fuite. Evan Blass vient en effet de publier de premiers rendus 3D des futurs écouteurs de Samsung, l’occasion d’en connaître enfin les contours. Comme prévu, la firme sud-coréenne devrait une nouvelle fois miser sur un format intra-auriculaire, mais avec un design légèrement remanié.

Galaxy Buds Pro https://t.co/3ssU4vTFpU — Evan Blass (@evleaks) December 2, 2020

Plutôt que de reconduire le forme atypique de ses Galaxy Buds Live, Samsung aurait donc choisi de peaufiner la recette des Buds premiers du nom. D’après ces rendus, la boîte de chargement serait identique au premier modèle, et les écouteurs pourraient abandonner la petite croche qui garantissait un bon maintien dans les oreilles du porteur. La principale différence visuelle, c’est surtout cette nouvelle couleur violette qui pourrait être largement mise en avant par Samsung. Du côté des caractéristiques, on en sait hélas très peu sur ces Galaxy Buds Pro. Une récente fuite survenue après un enregistrement de ce produit auprès de la FCC nous a néanmoins appris que ces écouteurs pourraient disposer d’une meilleure autonomie du boîtier, dont la batterie devrait passer de 270 mAh sur le précédent modèle à 500 mAh. Les Galaxy Buds Pro devraient également proposer la réduction de bruit active, mais aussi l’Ambient Sound, une sorte de mode transparence qu’on retrouvait déjà sur les Galaxy Buds+. Du côté du prix de lancement, nous n’en savons pas beaucoup plus. Pour rappel, les Galaxy Buds+ avaient été lancés au prix de 169 euros.