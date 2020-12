Pixel : Google apporte quelques fonctionnalités à ses anciens smartphones

À partir d’aujourd’hui, Google déploie de nouvelles fonctionnalités pour ses anciens smartphones Pixel, et peaufine le logiciel de ses derniers appareils, les Pixel 5 et Pixel 4a 5G.

Vous possédez un Pixel d’ancienne génération et vous lorgniez sur les fonctions du dernier Pixel 5 ? Cette mise à jour devrait vous intéresser ! Furtivement, Google vient en effet de déployer toute une série de fonctionnalités pour ses anciens smartphones, leur apportant quelques fonctions phares de son dernier smartphone haut de gamme. À noter que ces mises à jour concernent le Pixel 3 au minimum.

On retrouve tout d’abord l’ajout du mode Ultra économiseur de batterie, qui, comme son nom l’indique, permettra une gestion extrêmement agressive de l’autonomie de votre smartphone en ne conservant que le strict minimum. Avec ce mode, toutes les applications qui fonctionnent en arrière-plan sont mises en pause, le délai de mise en veille de l’écran est raccourci et le processeur est bridé pour permettre au smartphone de rester allumé même lorsque sa batterie est quasiment vide. Du côté de la visioconférence, Google offre à ses anciens Pixel le partage d’écran dans les appels de groupe sur Google Duo, son service maison d’appels vidéo. Auparavant, il n’était possible de montrer son écran que dans une conversation à deux. Cette fonction ne fonctionne néanmoins que lorsque le smartphone est connecté en WiFi, ou en 5G. On trouve également des nouveautés du côté de l’éditeur de photos dans Google Photos, et on note l’arrivée du son adaptatif. Celui-ci, déjà présent sur le Pixel 5, permet d’ajuster le rendu sonore des haut-parleurs du smartphone en fonction de l’environnement. Les anciens Pixel ont également le droit à la fonction « Hold for me », qui met à profit l’Assistant Google pour vous alerter lorsqu’un conseiller d’un service client vous répond, vous permettant de ne pas rester bêtement à attendre qu’on vous réponde de longues minutes durant. Malheureusement, cette fonction n’est disponible que pour les appels en anglais.

Pour finir, Google peaufine également le logiciel de ses derniers smartphones, les Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Ces derniers disposeront désormais d’une localisation GPS plus précise, d’une autonomie mieux gérée, et donc, en hausse, et d’une meilleure gestion de la connexion cellulaire, qui passera automatiquement de la 4G à la 5G et vice-versa, en fonction des besoins de l’utilisateur et de l’autonomie restante.