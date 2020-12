Diffusée il y a quelques heures, la cérémonie 2020 des Game Awards aura été, cette année encore, l’occasion pour les éditeurs vidéoludiques de présenter quelques-uns de leurs prochains blockbusters.

L’année dernière, Microsoft avait créé la surprise en officialisant l’arrivée de sa nouvelle console Xbox Series X lors des Game Awards 2019. Difficile de faire mieux cette année on en conviendra, même si cette édition 2020 aura malgré tout été l’occasion de faire la lumière sur bon nombre d’annonces, à commencer par l’arrivée de Sephiroth, le personnage de Final Fantasy VII dans le titre vs Super Smash Bros Ultimate. Flight Simulator a également fait parler de lui, puisque le phénomène développé par Microsoft aura enfin droit à un portage console sur Xbox d’ici l’été prochain.

Fall Guys, Fortnite et Among Us à l’honneur

Devenus de véritables phénomènes ces derniers mois grâce à leur aspect multijoueur compétitif déjanté, Fall Guys, Fortnite et Among Us ont inévitablement eu droit à leur moment de gloire pendant les Game Awards. Concernant le battle royale Fortnite, on retiendra évidemment l’arrivée du Master Chief de Halo au sein du jeu. Disponible dès à présent sur le jeu d’Epic Games, il sera prochainement rejoint par les personnages de la saga The Walking Dead.

Sur Among Us, c’est une toute nouvelle map baptisée Airship qui débarquera in-game en 2021. Enfin, Fall Guys a officialisé le début de sa troisième saison compétitive, qui débutera le 15 décembre prochain, soit dans seulement quelques jours.

Premières images de Dragon Age 4 et The Next Mass Effect

Sans surprise, la cérémonie a été l’occasion d’en apprendre plus sur des jeux d’ores et déjà attendus par les fans, à l’image du nouveau Dragon Age 4 et de The Next Mass Effect. De quoi permettre à BioWare de se rattraper après la déception générale sur Anthem. Durant la soirée, on note également le grand retour de Perfect Dark, qui devrait faire son arrivée sur console Xbox et PC, probablement via le Game Pass. Une séquence de gameplay du très violent Back 4 Blood a également été présentée et on a eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur It Take Two, le nouveau jeu coopératif du studio A Way Out. Just Cause a également annoncé un retour en grande pompe. Deux ans après son dernier épisode sur PC et console, la saga devrait en effet revenir sous la forme d’un free-to-play mobile, multijoueur et accessible aussi bien sur iOS que sur Android.

Enfin, grosse surprise de la soirée, on a pu découvrir Vin Diesel dans une impressionnante séquence de motion capture pour le jeu Ark II, dans lequel il aura la lourde tâche d’affronter des dinosaures en furie.