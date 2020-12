Windows ARM : il est désormais possible d’émuler des apps x64

Microsoft annonce avoir mis en place un émulateur pour faire tourner des applications x64 sur des machines Windows ARM. Pour l’heure, cet émulateur n’est disponible qu’aux membres du programme Windows Insider et la firme de Redmond n’a pas donné de date de disponibilité pour le grand public.

Ils ont beau être encore peu nombreux sur le marché, mais les ordinateurs Windows qui s’appuient sur des processeurs ARM commencent de plus en plus à se démocratiser et ils souffrent de quelques absences sur la version ARM de Windows. De ce fait, il est encore impossible de lancer des logiciels x64 sur des appareils comme la Surface Pro X de Microsoft, ou encore les Samsung Galaxy Book S et le Lenovo Flex 5G, qui tournent tous sous Windows ARM. Les développeurs doivent en effet recompiler leurs apps, prévus à la base pour des architectures x86 ou x64, afin de les adapter à l’ARM, mais il reste encore beaucoup du chemin à parcourir. Microsoft avait bien créé un émulateur pour faire tourner les apps 32 bits x86 sur sa plateforme ARM, mais cela n’était pas suffisant pour permettre à tous les logiciels de tourner sur ces machines.

C’est pourquoi Microsoft vient tout juste d’annoncer un nouvel émulateur, cette fois-ci dédié aux logiciels x64. Cela permettrait donc aux utilisateurs d’appareils exploitant Windows ARM de faire tourner une application comme Autodesk Sketchbook, un jeu comme Rocket League, ou encore les versions 64 bits de certains apps, comme Google Chrome, par exemple. Néanmoins, il va encore falloir s’armer de patience pour faire tourner ces logiciels sur son ordinateur ARM. Microsoft précise que la version grand public de son émulateur est encore en cours de développement, et Microsoft « attend avec impatience les commentaires de la communauté Windows Insider » avant de la lancer dans une version finale de Windows. Pour y avoir accès, il faudra donc installer la build 21277 de Windows 10, disponible uniquement via le programme Windows Insider. Reste à voir si cet émulateur permettra de simuler correctement le comportement de ces logiciels ou si les performances risquent d’être impactées.