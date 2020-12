Disney change à nouveau son calendrier

Cinéma Par Julie Hay le 15 décembre 2020 à 17h30

Lorsqu’il s’agit du calendrier Disney, rien n’est jamais certain. Quelques jours après avoir annoncé les nouveaux projets des Studios, la firme dévoile un nouveau line-up et nous donne une idée plus précise de ce qui nous attend dans les prochaines années.