Le Google Home Max, c’est terminé

Trois ans après son lancement, le Google Home Max tire sa révérence. La firme de Mountain View vient en effet de supprimer cette référence de son catalogue, sans pour autant offrir de véritable alternative.

Malgré sa tentative d’élargir sa gamme d’enceintes connectées avec un grand modèle au rendu sonore plus travaillé, Google vient d’officialiser l’arrêt du Google Home Max, son enceinte la plus puissante. Pour les utilisateurs actuels de ce modèle, « ils n’ont pas à s’inquiéter et ne verront aucune différence dans leur service », indique la firme. « Nous allons continuer d’offrir des mises à jour logicielles et autres correctifs de sécurité aux appareils Google Home Max. Nous nous engageons à proposer une très bonne qualité de son et des fonctionnalités audio avancées pour la maison dans tous nos produits disposant de l’Assistant » poursuit Google.

Lancé pour la première fois il y a trois ans au prix de 399$, à peu près au même moment que le HomePod d’Apple, le Google Home Max était censé répondre à une demande d’utilisateurs qui cherchaient à avoir un bon son avec une enceinte connectée. La firme de Mountain View ne proposait en effet que de petites enceintes qui, si elles sont excellentes en tant qu’assistant domotique, ne proposaient pas une qualité sonore suffisante pour l’écoute de musique. Néanmoins, il semblerait que son concept n’ait pas totalement rencontré son public, puisque Google annonce auprès de nos confrères d’Engadget que le Google Home Max va purement et simplement disparaître du catalogue. L’enceinte XXL de Google n’est plus en production, et tous les stocks seraient désormais écoulés.

Contrairement au HomePod d’Apple, les avis concernant la qualité sonore du Google Home Max étaient en effet nettement moins dithyrambiques. L’enceinte avait néanmoins pour elle Google Assistant, largement en avance sur son homologue chez Apple, Siri. Il faudra donc se contenter de petites enceintes chez Google, qui met un terme à sa carrière dans les enceintes au rendu sonore léché. Les utilisateurs pourraient néanmoins se tourner vers la gamme Nest du constructeur, et notamment le Nest Audio, qui a justement été conçu pour proposer une très bonne qualité sonore, sans pour autant arborer les dimensions généreuses d’un Google Home Max.