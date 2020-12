Ghibli : Aya et la sorcière a une date de sortie en salles

2021 marquera un tournant dans l’histoire de Ghibli. Pour la première fois, le studio va proposer un film en animation 3D. Aya et la Sorcière sortira le 17 février prochain dans les salles obscures françaises.

Après Pixar, Disney et Dreamworks, c’est au tour de Ghibli de se lancer dans l’aventure de l’animation 3D. Le studio nippon va bientôt présenter son premier film du genre : Aya et la Sorcière. Réalisé par Goro Miyazaki, le fils de l’illustre Hayao Miyazaki, ce long-métrage est attendu au tournant par les fans des productions Ghibli. Si les premières images avaient été dévoilées en juin dernier, on était resté sans nouvelle du projet depuis. On imaginait alors que le film, qui sera diffusé à la télévision au Japon, rejoindrait le catalogue Netflix comme tous les autres films de la collection. C’est finalement sur le grand écran que cette aventure aura lieu. Le 17 février prochain, les spectateurs pourront découvrir les aventures d’une jeune orpheline Aya.

Le film est adapté du roman de Diana Wynne Jones, Aya et la Sorcière suivra donc les aventures de la jeune fille. Celle qui n’a aucune idée que sa mère avait des pouvoirs magiques, va être adoptée par une étrange famille et partager la vie d’une sorcière autoritaire. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un de ses romans est adapté par les studios qui avaient déjà porté à l’écran Le Château Ambulant en 2005. Reste désormais à voir si le succès sera au rendez-vous et si ce changement de cap saura convaincre les fans de la première heure. Une chose est sûre, il faudra se rendre dans les salles obscures pour en avoir le cœur net. En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir les 22 films disponibles sur Netflix comme par exemple Kiki La petite sorcière et Le château dans le ciel.