La PlayStation 5 signe un démarrage record en France

Selon le site Ludostrie, la nouvelle console de Sony aurait été écoulée à plus de 107 000 exemplaires pendant sa semaine de lancement en France. Un chiffre bien supérieur à celui des ventes de la Xbox Series X|S, sortie quelques jours plus tôt.

C’est le meilleur démarrage de console en France, tous constructeurs confondus, rapporte le journaliste Oscar Lemaire sur son site Ludostrie. Sortie le 19 novembre dernier, la console next-gen de Sony s’est offert une semaine de lancement exceptionnelle, malgré le confinement et la fermeture des rayons considérés comme “non essentiels” par un décret gouvernemental. Ainsi, ce sont plus de 105 000 exemplaires qui se seront écoulés en France sur la période du 19 au 26 novembre. Des chiffres bien supérieurs à sa grande rivale la Xbox Series X|S, pourtant sortie une semaine plus tôt, et qui n’auront cumulé que 37 000 ventes dans l’Hexagone.

Record battu

C’est donc un nouveau record qui vient de tomber pour la PlayStation 5. Après avoir explosé le nombre de précommandes, la console s’offre aujourd’hui celui du meilleur démarrage français. Elle détrône ainsi d’une courte tête la Nintendo Switch, sortie en mars 2017, qui avait été, à l’époque, la première machine à dépasser les 100 000 ventes au cours de sa première semaine d’existence.

Il faudra en revanche attendre la fin de l’année pour établir une comparaison précise entre les deux nouvelles machines vidéoludiques et leurs prédécesseurs la PS4 et la Xbox One. “Au terme de 2013, la PS4 avait fait 240 000 ventes en France contre 126 000 pour la Xbox One”, rapporte ainsi Oscar Lemaire. À noter que la PlayStation ne fait pas des émules qu’en France. La console a également signé un lancement record au Royaume-Uni, avec plus de 250 000 exemplaires écoulés, ainsi qu’aux États-Unis, avec des ventes estimées entre 1,1 million et 1,35 million d’unités.

Attention cependant, rappelle l’analyste : les excellents chiffres de ventes de la PlayStation 5 ne sont pas forcément synonymes d’une victoire écrasante sur la console de Microsoft : “toutes les consoles sont en rupture de stock, partout, et chaque approvisionnement ne reste pas en place longtemps. Ces chiffres ne permettent donc pas de mesurer efficacement quelle machine est la plus populaire, mais d’identifier quel constructeur a réussi à produire et distribuer le plus de consoles”. On s’en rappelle en effet, malgré un léger retard de production du côté de chez Sony, la Xbox Series X|S n’avait commencé sa phase de production qu’à la fin de l’été. La faute à “une technologie AMD spécifique” destinée à la puce de la console, avait expliqué le patron de Xbox Phil Spencer.