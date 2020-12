Les résultats de recherche Google proposent du maquillage virtuel

En période d’épidémie, il vaut mieux éviter de se rendre en magasin pour tester du maquillage. Le problème ici, c’est qu’il est bien difficile de se décider sur une nouvelle teinte sans savoir à quoi on ressemblera.

Google a lancé une nouvelle fonction qui permet de tester, virtuellement bien sûr, des rouges à lèvres et des fards à paupières. Ce nouvel outil est disponible dans les résultats de recherche de Google (sur Chrome), ainsi que dans l’application mobile de Google. Il suffit de rechercher un produit d’une marque participante : l’outil apparaitra alors en tête des résultats.

La réalité augmentée au secours du maquillage

Cet atelier de maquillage virtuel permet d’essayer les différentes couleurs d’un fard ou d’un rouge à lèvres sur les visages de mannequins, mais aussi sur son propre visage ou celui d’un ami ! Google permet en effet de sélectionner une photo provenant du smartphone. Malheureusement, cette nouveauté n’est disponible qu’aux États-Unis à l’heure actuelle.

Le moteur de recherche a fait appel à plusieurs marques partenaires pour le lancement de ce nouveau service : MAC Cosmetics, Black Opal et Charlotte Tilbury, ainsi que L’Oréal. Le groupe français possède aussi ModiFace, qui a développé une technologie de réalité augmentée de maquillage qui est utilisée dans un grand nombre d’applications. Google s’appuie également sur Perfect Corp qui a aussi mis au point des technologies similaires.

Et ce n’est pas tout. Les pages Google Shopping vont commencer à afficher des suggestions provenant d’experts et d’influenceurs en beauté, en vêtements, mais aussi en jardinerie et en décoration de la maison. Cela permettra d’attirer davantage d’internautes vers cette section des résultats de Google, qui souhaite ouvrir son espace shopping à davantage de marques et de vendeurs.