Des chercheurs ont développé une cure de jouvence à l’oxygène

N’en déplaise à Nicolas Flamel, des scientifiques de l’université de Tel Aviv ont peut-être trouvé la recette de la cure de jouvence. Les chercheurs ont utilisé une forme de thérapie par l’oxygène pour inverser le vieillissement des cellules.

Pour conserver sa jeunesse, pas besoin de la pierre philosophale ou de la fontaine de jouvence. Des scientifiques de l’université de Tel Aviv et du centre médical The Shamir, affirment avoir trouvé un moyen d’inverser le vieillissement des cellules. Leur expérience a permis selon eux de renverser deux indicateurs clés du vieillissement biologique : la longueur des télomères et l’accumulation de cellules sénescentes. Les télomères sont des petits morceaux d’ADN situé à l’extrémité de nos chromosomes et qui les protègent. Lorsqu’ils disparaissent, cela signe la mort de la cellule. Avec l’âge, le nombre de cellules non-protégées, donc sénescentes, augmente et entraîne à terme une dégradation des capacités générales de l’organisme : psychomotrices, immunitaires ou reproductives. Pour lutter contre ce phénomène, des scientifiques se sont appuyés sur l’oxygénothérapie hyperbare : l’utilisation médicale de l’oxygène à pression supérieure à la pression atmosphérique.

Pendant trois mois, 35 patients de plus de 64 ans, ont été placés dans une chambre hyperbare pour 5 séances de 90 minutes par semaine. Selon les scientifiques, certains télomères de leurs cellules se sont allongés de 20% environ. Ils ajoute que le nombre de cellules sénescentes a été réduit de 37%. Ils expliquent que c’est à peu près comme s’ils avaient fait un bon en arrière de 25 ans sur le plan cellulaire. Si cet essai a été mené sur un petit échantillon de patients, les scientifiques espèrent bien pouvoir continuer leurs recherches. Cette étude représente une avancée sans précédent pour la médecine et pourrait même aider dans la lutte contre le cancer. Comme le note Ulyces Science, le raccourcissement des télomères augmente le risque de mutations dangereuses.