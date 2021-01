Un nouvel album d’Astérix pour la rentrée 2021

Astérix revient en force en 2021, avec un nouvel album, une grande exposition et une série télé Idéfix !

Après Astérix chez les Pictes en 2013, Le Papyrus de César en 2015, Astérix et la Transitalique en 2017 et La Fille de Vercingétorix en 2019, le duo formé par Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessins) peaufine en ce début d’année 2021 sa 5e collaboration et poursuit la série créée il y a plus de 60 ans par les regrettés René Goscinny et Albert Uderzo. Comme il est de tradition (alternance oblige !), c’est un voyage que s’apprêtent à faire Astérix et Obélix pour leur 39e aventure que vous pourrez retrouver le 21 octobre 2021 dans toutes les librairies de Gaule.

On notera également que cette année, Astérix sera la vedette d’une grande exposition au Château de Malbrouck, tandis qu’Idéfix, le petit chien préféré des enfants arrive pour la première fois à la télévision !