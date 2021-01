WhatsApp : plus de 1,4 milliard d’appels passés le soir du réveillon

Ils étaient nombreux à célébrer la nouvelle année en distancié. WhatsApp a battu son record de fréquentation dans la nuit du 31 décembre. Plus d’1,4 milliard d’appels vidéos et vocaux ont été passés pour le réveillon.

Il a fallu innover cette année pour le réveillon. En France comme ailleurs, la pandémie a forcé les gens à revoir leurs plans pour le passage à la nouvelle année et nombreux sont ceux qui ont opté pour une soirée distanciée. Les applications de visioconférence ont visiblement fait fureur le soir du 31 à en croire les récentes déclarations de WhatsApp. L’application détenue par Facebook a battu un record avec plus de 1,4 milliard d’appels vidéo et vocaux passés à cette date. C’est 50 % de plus que l’année passée. Pour éviter que l’affluence sur la plateforme ne fasse des siennes, Facebook a mis les bouchées doubles. Le 31 décembre, les équipes de la société étaient sur le qui-vive pour permettre aux utilisateurs de se souhaiter leurs vœux pour 2021. Messenger a aussi largement été utilisé pour le passage à la nouvel année et surpasse son record d’appels vidéos aux États-Unis. À cette date, le nombre d’appels passés dépassait de plus de deux fois celui d’une journée classique. Les Lives ont aussi été nombreux sur Facebook et Instagram avec 55 millions de vidéos diffusées à l’international.

Une année placée sous le signe de la visioconférence

Avec les confinements imposés dans de nombreux pays et à plusieurs reprises en cette année 2020, les applications de visioconférence ont connu une hausse de fréquentation sans précédent. Les applications comme WhatsApp, mais aussi Zoom ont dû innover pour offrir un service toujours plus efficace. Facebook confie avoir fait « des améliorations d’efficacité sans précédent » durant cette période. Ne reste plus qu’à espérer désormais que l’arrivée du vaccin signe l’accalmie et le retour à une vie sociale plus normale, loin des écrans et des appels visio.