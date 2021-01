Disney+ : ultime bande-annonce pour WandaVision

Ça y est, c’est bientôt l’heure de lancer la phase 4 du MCU. À quelques jours de la sortie de WandaVision, Disney+ dévoile une ultime bande-annonce et le thème principal de la série.

La phase 4 du MCU va bientôt s’ouvrir. Le 15 janvier, Disney+ va diffuser le premier épisode de WandaVision. La série, qui relatera les aventures de la sorcière rouge et de l’intelligence artificielle, ouvrira le bal des productions estampillées Marvel sur la plateforme. À quelques jours de la sortie, Disney+ dévoile une ultime bande-annonce, ainsi que le générique. Baptisée « New Era », la musique semble s’inspirer directement des sitcoms des années 50. Pour le composer, Disney est d’ailleurs allé pioché dans son carnet d’adresse en embauchant Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Le couple avait été nommé aux Oscars en 2014 et 2020 pour les musiques originales de la saga La Reine des Neiges. Ici, le duo a travaillé sur une partition crescendo qui s’inspire de plusieurs époques : presque 50 ans d’histoire. Dans un communiqué, Robert Lopez explique « WandaVision est un projet tellement cool, étrange et unique en son genre. Nous avons adoré l’atmosphère de sitcom américaine, associée à l’histoire de la série et cela a été un challenge passionnant de contribuer à faire ressortir la tonalité si particulière de la série. »

Au casting de cet ovni, on retrouve bien évidemment Elizabeth Olsen et Paul Bettany respectivement dans les rôles de Scarlett Witch et Vision. Kathryn Hah incarnera un mystérieux personnage nommé Agnès. On retrouvera aussi Kat Dennings, qui avait déjà fait une apparition dans le MCU au cinéma. Elle reprendra le rôle de Darcy dans WandaVision. Enfin, Randall Park sera de la partie, une nouvelle fois dans la peau de l’ancien agent du S.H.I.E.L.D : Jimmy Who. La réalisation de la série a été confiée à Matt Shakman (Game of Thrones) et c’est Jac Schaeffer (Le Coup du Siècle) qui est le scénariste en chef. Pour rappel, Wandavision sera diffusé à partir du 15 janvier sur Disney+ et à rythme d’un épisode par semaine.