Ce kit fait passer votre vélo à l’électrique

Convertir votre bicyclette en vélo à assistance électrique, c’est possible grâce à cette étonnante pince à linge.

Si vous espérez reprendre votre vélo pour aller au travail une fois la pandémie et l’hiver passés, cet étonnant gadget pourrait s’avérer bien pratique. Baptisé Clip, l’objet s’apparente à une grosse pince à linge, et permet de convertir un vélo classique en VAE, aussi appelé vélo à assistance électrique. Un astucieux kit d’aide au pédalage, qui intègre un moteur à friction capable de s’installer en quelques secondes sur une bicyclette sans nécessiter le moindre outil.

Comment ça marche ?

Avec ses trois kilos à la pesée, le Clip peut facilement tenir dans un sac à dos, et se fixer sur n’importe quel vélo, aussi bien de ville que VTC possédant des roues de 26 à 28 pouces. Une fois fixé sur les tubes de la fourche, le moteur électrique de 450W du Clip entre en contact des pneus pour assurer jusqu’à 25 km d’assistance. Le Clip est rechargeable en 40 minutes via son port USB, et peut être directement contrôlé via un bouton Bluetooth, qui se fixe directement sur le guidon.

Accessible à 399$ soit environ 324€, le Clip pourrait bien s’imposer comme une alternative aux VAE classiques, tout en étant beaucoup plus accessible. Il permettrait notamment de switcher entre différents modèles selon les utilisations, mais aussi d’être transporté beaucoup plus facilement. Malheureusement, il faudra encore patienter un peu avant de l’utiliser en France. Pour le moment, l’accessoire est uniquement disponible en précommande aux États-Unis, pour une livraison dans le courant de l’été prochain. On espère quand même voir arriver le Clip en Europe d’ici quelques mois, la marque ayant promis une livraison à l’international sous peu.