À l’occasion du CES 2021, Qualcomm vient de présenter la nouvelle génération de son capteur d’empreinte digitale ultrasonique, qu’on retrouve notamment sur les fleurons de Samsung depuis plusieurs années.

Il est loin le temps où le capteur d’empreinte digitale représentait la panacée de la sécurité biométrique. Les constructeurs ont en effet redoublé d’efforts pour imposer cette technologie sur leurs appareils, que ça soit via un lecteur au dos, sur la tranche ou même sous l’écran. Qualcomm, notamment, est l’un des acteurs majeurs avec son 3D Sonic Sensor, lancé en 2018, et sa version « Max » proposée depuis 2019. En 2021, à l’occasion du CES, le fondeur de San Diego dévoile justement la seconde génération de sa technologie de lecture ultrasonique des empreintes digitales.

Toujours destiné à être placé sous l’écran d’un smartphone, le 3D Sonic Sensor Gen 2 s’avère 77% plus grand que la première itération, puisqu’il mesure 8 x 8 mm, contre 4 x 9 mm par le passé. Il est également plus fin – ce qui permet un gain de place à l’intérieur des smartphones équipés – mais aussi vanté comme 50% plus rapide que la première génération et capable de lire 1,7 fois plus de données à la fois. En d’autres termes : il devrait être encore plus sécurisé. Toutes ces améliorations devraient permettre au capteur de Qualcomm de s’imposer sur de nombreux smartphones à venir, dont, très certainement, le futur Galaxy S21 de Samsung. La firme sud-coréenne est en effet l’un des clients majeurs de Qualcomm en ce qui concerne son capteur ultrasonique, et l’intègre depuis plusieurs années maintenant sur ses fleurons, comme les Galaxy S10, les Galaxy S20 ou encore les Galaxy Note 20. Nous devrions donc pouvoir tester cette nouvelle génération de capteur lorsqu’on pourra mettre la main sur le futur smartphone premium de Samsung, le Galaxy S21, dont la présentation est attendue le 14 janvier à 16h (heure française).