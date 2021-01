En 2020, les ventes de PC ont atteint des records

Alors que la pandémie a forcé de nombreux employés à opter pour le télétravail, les ventes de PC ont explosé. En 2020, 90,3 millions d’ordinateurs ont été vendus.

L’année 2020 s’est clôturée en beauté pour l’industrie des PC. Selon Canalys, les expéditions ont augmenté de 25 % d’une année à l’autre sur le dernier trimestre de 2020. Au total, l’industrie a expédié plus de 90,3 millions d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de stations de travail. C’est un record et cela fait de 2020, l’une des meilleures années depuis 2014. C’est aussi la meilleure croissance annuelle de vente de PC depuis 2010. Le grand vainqueur de cette année est, sans surprise, Lenovo. La marque qui domine le marché depuis plusieurs années a expédié plus de 72 millions d’unités en 2020, dont 23 millions rien que pour les derniers mois de l’année. Chez Apple, aussi, les ventes ont explosé, propulsées par la sortie des nouveaux Macbook Air et Pro. L’enthousiasme autour des terminaux équipés de la puce Apple M1 a permis à la firme de réaliser 16,6 % de plus pour le dernier trimestre de 2020, par rapport à 2019. Sur l’année complète, Apple a augmenté ses livraisons de 45 %.

Les ordinateurs portables ont la cote

Si les ventes d’ordinateurs de bureau ont chuté de 20 % durant l’année 2020, l’expédition de PC portable a quant à elle bondi. Sur l’année passée, les ordinateurs portables représentaient 79 % des expéditions de machines. 235,1 millions d’unités ont été vendues. La catégorie est à elle seule responsable de la croissance de toute l’industrie tout au long de l’année. Mais alors que le vaccin contre la COVID-19 promet de faire ralentir la pandémie et d’offrir un retour à la normale, l’industrie va devoir s’attendre à un ralentissement. Rushabh Doshi, directeur de la recherche chez Canalys, explique à Engadget être optimiste sur l’avenir. « Les PC sont là pour rester. Les innovations dans les chipsets, les systèmes d’exploitation et la connectivité occuperont une place centrale alors que l’industrie des PC s’adresse à un large éventail de clients qui apportent de nouveaux comportements. » Il faut dire que lors de ce CES 2021, les annonces des constructeurs sont nombreuses et viennent confirmer que le secteur a encore de beaux jours devant lui.