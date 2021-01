Le silence des agneaux : Clarice est de retour dans une série CBS

L’univers du silence des agneaux va s’élargir à nouveau. À défaut de revoir Hannibal pour une saison 4, les fans vont pouvoir découvrir Clarice. La série consacrée au personnage incarné par Jodie Foster en 1991, débarque le 11 février prochain sur CBS.

Il y a un an, CBS annonçait son projet de développer une nouvelle série consacrée à l’univers du Silence des Agneaux. Désormais la chaîne dévoile les premières images et nous donne un aperçu de ce qui nous attend. Baptisée Clarice, la série suivra les aventures de l’agent du FBI incarné par Jodie Foster en 1991. Un an après les événements relatés dans le film de Jonathan Demme, Clarice Starling est de retour sur le terrain et traque des meurtriers et prédateurs sexuels. CBS ne donne que très peu d’indices sur l’intrigue qui sera déroulée dans la première saison, si ce n’est par le biais d’un court synopsis. « La bravoure de Clarice lui donne une lumière intérieure qui attire les montres et les fous. Mais sa composition psychologique complexe, héritage d’une enfance difficile, lui permet de trouver sa voix dans un monde essentiellement masculin ainsi qu’à échapper aux secrets de famille qui la hante. » Il ne faudra en revanche pas attendre une apparition d’Hannibal, les droits d’adaptation du personnage étant toujours détenus par MGM.

Pour incarner Clarice, CBS a fait appel à Rebecca Breeds. L’actrice, qui avait notamment fait une apparition remarquée dans la série The Originals sur CW, donnera la réplique à Jayne Atkinson (House of Cards) et Michael Cudlitz (The Walking Dead). À l’écriture, ce sont Alex Kurtzman et Jenny Lumet qui s’y collent. Le duo a déjà collaboré à l’écriture de plusieurs épisodes de Star Trek : Discovery en 2020. Pour découvrir cette nouvelle série, il faudra patienter jusqu’au 11 février prochain aux États-Unis. En France, elle n’a pas encore de plateforme de diffusion. Reste à voir désormais si la série connaîtra le même succès qu’Hannibal.