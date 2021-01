Apple domine encore et toujours le marché des wearables

Apple continue encore et encore de dominer le monde des wearables, mais son avance est de moins en moins marquée au fil des mois et de l’émergence de produits concurrents à ses AirPods.

Année après année, Apple continue de dominer assez largement le marché des wearables, ces objets connectés qu’on porte sur soi, comme une Apple Watch ou des AirPods. Néanmoins, si la Pomme reste à la troisième place, l’écart se resserre de trimestre en trimestre. Ainsi, tandis qu’Apple détenait une impressionnante part de marché de 41% sur les wearables au quatrième trimestre 2019, cette part tombe à « seulement » 29% au troisième trimestre 2020, d’après CounterPoint. Pourtant, cela ne veut pas dire qu’Apple vend moins d’AirPods, mais, au contraire, que les wearables – notamment les écouteurs true wireless – se sont largement démocratisés et que d’autres marques qui vendent bien moins chers s’octroient une part du gâteau de plus en plus large. C’est le cas de Xiaomi, qui consolide sa seconde place sur ce secteur avec des appareils à bas prix, et parvient à mettre la main sur 13% de parts de marché.

D’après un analyste de CounterPoint, « la tendance à retirer les écouteurs filaires de l’emballage est en train de devenir un moteur majeur de la croissance du segment », et contribuerait largement à augmenter les ventes d’écouteurs true wireless. Apple le fait depuis la sortie de ses iPhone 12, et Samsung a annoncé vouloir retirer son bloc chargeur et ses écouteurs des boîtes de ses derniers Galaxy S21, fraîchement annoncé. Xiaomi a également mentionné cette volonté de retirer les écouteurs de ses boîtes. Quant à Apple, la firme n’est pas prête de céder sa première place, notamment après la sortie de son tout premier casque audio hors-Beats, l’AirPods Max, et des nouveaux produits audio attendus prochainement, comme les AirPods 3 et les AirPods Pro 2.