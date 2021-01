C’est officiel, Google a racheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars

C’est au terme d’une procédure initiée en 2019, que Google a finalement acté le rachat de Fitbit.

Le rachat de Fitbit par Google est enfin acté. Après près de deux ans de procédure, et 2,1 milliards de dollars engagés, le géant du web s’est finalement offert l’entreprise spécialisée dans les accessoires connectés dédiés à la pratique sportive. Une vente qui aura mis beaucoup de temps, principalement à cause de la Commission européenne.

Des garanties sur la vie privée

Avec le rachat de Fitbit par Google, la Commission européenne s’inquiétait en effet de voir le géant du web capable de récupérer d’importantes données personnelles, notamment concernant la santé de ses utilisateurs. Des inquiétudes finalement balayées par Google, qui assurait récemment que l’acquisition de Fitbit concernait les produits connectés, et non les données utilisateurs. Dans un communiqué officiel, Rick Osterloh, le vice-président de Google en charge des appareils et des services expliquait ainsi : “Nous nous engageons à protéger les informations relatives à votre santé et à vous donner le contrôle de vos données”.

Il faut dire que la collecte et la revente des données utilisateurs à des entreprises sont un sujet sensible pour les GAFAM. Tandis que de plus en plus d’internautes délaissent WhatsApp depuis son changement de CGU, Google a récemment réactivé le mode invité sur ses enceintes connectées, promettant au passage plus de confidentialité dans les échanges avec son assistant vocal. En rachetant Fitbit, le géant de Mountain View entend bien se montrer rassurant, et ne partager aucune donnée de santé avec d’éventuels annonceurs.

Bientôt la Pixel Watch ?

Spécialisé dans les bracelets connectés dédiés à la santé, Fitbit devrait ainsi continuer d’innover sous l’égide de Google. L’entreprise entend désormais “rendre la santé et le bien-être accessible à un plus grand nombre de personnes”, en proposant notamment davantage de produits d’entrée de gamme. Fidèle à sa gamme Pixel, pour le moment réservée aux smartphones, Google pourrait bien lancer de nouvelles montres connectées estampillées Pixel Watch à l’avenir, concurrençant au passage la nouvelle OnePlus Watch.