Samsung étend la compatibilité du S-Pen à plusieurs autres appareils

Officialisé hier, le Samsung Galaxy S21 proposera bien une compatibilité avec le S-Pen, tout comme d’autres appareils de la marque a promis le géant coréen.

Annoncés hier lors de la conférence Unpacked, les nouveaux Samsung Galaxy S21 seront les tous premiers de la gamme à bénéficier d’une compatibilité avec le S-Pen, signant au passage la mort de la gamme Note. Si les smartphones n’intégreront aucun support de charge ou de rangement pour le stylet intelligent, et que ce dernier sera vendu à part, Samsung entend pourtant bien démocratiser son accessoire. La marque a en effet annoncé qu’en plus d’être utilisable sur le S21, ainsi que l’ensemble de ses déclinaisons S21+ et S21 Ultra, le S-Pen serait prochainement compatible avec “d’autres catégories d’appareils”.

Reste à savoir à quels appareils l’entreprise fait référence avec cette déclaration. Les Galaxy Tab, déjà compatibles avec le stylet, devraient ainsi continuer d’en bénéficier. On peut également imaginer que les prochains laptops OLED de Samsung, profiteront aussi d’une dalle tactile pour exploiter au mieux le S-Pen. Sans surprise, le prochain Samsung Galaxy Fold devrait lui aussi être concerné par cette compatibilité. L’occasion pour Samsung de mieux faire passer la pilule, quand on sait que le S-Pen ne sera livré avec aucun appareil, et qu’il faudra donc soit réutiliser un ancien modèle, soit mettre à nouveau la main au porte-monnaie, à hauteur de 39,99$.

S-Pen Pro

En plus d’une version classique du S-Pen, déjà existante sur le marché, Samsung a également profité de la présentation du Galaxy S21 pour annoncer la commercialisation d’un nouveau stylet S-Pen Pro, cette fois vendu 69,99$. Tandis que le S-Pen classique permettra la prise de note classique, le modèle Pro reprendra la plupart des fonctionnalités offertes par le stylet jusqu’alors livré avec les Galaxy Note. Légèrement plus imposant, il permettra de se connecter au smartphone via Bluetooth, et de profiter des actions aériennes, apparues sur les Galaxy S10.