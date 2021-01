Marcin Iwiński a pris la parole en vidéo afin de s’excuser des nombreux problèmes de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, et promet de les régler grâce à deux patchs prévus pour janvier et février.

Alors que c’était un des jeux les plus attendus de 2020, à la date de sortie maintes fois repoussée, Cyberpunk 2077 a déçu une grande partie de ses joueurs à cause nombreux bugs, largement recensés sur PS4 et Xbox One. Dans un tweet, Marcin Iwiński, le co-fondateur du jeu, s’est finalement exprimé sur cet incident et explique les raisons pour lesquelles le jeu était dans un terrible état lors de sa sortie sur les consoles ancienne génération. Il apparaît à l’écran avec un air grave afin de s’excuser officiellement pour ce qu’il s’est passé, et pour avoir minimisé l’ampleur du problème.

En effet, le jeu n’avait été optimisé que pour les consoles nouvelle génération et pour les PC, ce qui a créé beaucoup de défauts et de bugs sur PS4 et Xbox One. Marcin Iwiński admet que les équipes de développement et lui-même avaient sous-estimé le travail derrière l’optimisation du jeu sur les consoles ancienne génération, et qu’ils ont tenté de régler la plupart des problèmes jusqu’à ce que le jeu sorte, sans pour autant devoir repousser une nouvelle sa date de sortie. C’est aussi cela qui aurait entraîné l’arrivage tardif (deux jours avant sa sortie) de la version console du jeu chez ceux qui devaient la tester, alors que la version PC avait été envoyée bien plus tôt.

En ce qui concerne le jeu en lui-même, Marcin Iwiński mentionne l’arrivée de deux patchs afin de corriger les problèmes majeurs du jeu sur les consoles d’ancienne génération. Le patch 1.1 arrivera dans les dix prochains jours, et le patch 1.2 sera disponible en février. En conséquence, les mise à jour next-gen ont été repoussées et elles ne devraient arriver qu’en deuxième moitié d’année, ce qui ne ravit pas non plus les joueurs sur PS5 ou Xbox Series. Avant ces mises à jour, CD Projekt sortira également des DLC gratuits mais aucune date n’a encore été confirmée.