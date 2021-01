Netflix dépasse les 200 millions d’abonnés dans le monde

Toudoum ! Netflix vient de dépasser les 200 millions d’abonnés à son service. L’année 2020 aura été fructueuse pour la plateforme qui a engrangé pas moins de 25 milliards de dollars de bénéfices. Elle annonce ne plus « avoir besoin de lever des financements externes pour ses opérations quotidiennes. »

2020 est une année à marquer d’une pierre blanche pour Netflix. La plateforme SVOD, leader du marché, vient de dépasser le palier des 200 millions d’abonnés, avec un total de 203,6 millions en ce début d’année. La pandémie aura visiblement été fructueuse pour le divertissement en ligne, alors que de nombreux cinémas du monde ont fermé leurs portes pendant plusieurs mois. En 2020, Netflix a séduit plus de 37 millions d’utilisateurs payants, dont 8,5 pour les derniers mois de l’année. Des chiffres qui ont permis à la société de Reed Hastings d’engranger 25 milliards de revenus annuels. Fort de ce constat, Netflix annonce même « ne plus avoir besoin de lever des financements externes pour ses opérations quotidiennes. » Concrètement, la firme n’aura plus besoin d’emprunter pour subvenir à ses besoins. Parmi les gros succès de cette année pour Netflix, on retrouve sans surprise Le jeu de la Dame. Disponible depuis le 23 octobre 2020, la série a été vue par plus de 62 millions de foyers quatre semaines seulement après sa sortie. Elle est rapidement devenue la deuxième série limitée Netflix la plus vue, juste après The Tiger King. Les abonnés Netflix ont aussi largement apprécié la première série Shondaland sur la plateforme. Netflix prévoit que La Chronique des Bridgerton réalise le très honorable score de 63 millions de visionnages pour son premier mois. Cela lui permettrait de se hisser à la cinquième place des séries les plus vues.

Une concurrence de plus en plus rude

Mais voilà, 2021 ne devrait pas être aussi bonne pour Netflix qui va désormais faire face à une concurrence plus rude. Les très bons scores réalisés par la plateforme s’expliquent en majeure partie par l’absence de contenus forts sur les autres services SVOD. Depuis, Disney+ est arrivé dans plusieurs pays et commence à muscler son jeu. Il faut dire que le programme est plutôt alléchant et que la plateforme mise énormément sur une licence parmi les plus populaires dans les salles obscures. Depuis maintenant une semaine Disney+ a lancé la première série du MCU : WandaVision. Avec plus de 2,79 milliards de dollars au box-office pour Avengers : Endgame, Marvel représente une force de frappe énorme pour Mickey. HBO aussi a vu les choses en grand pour le lancement d’HBO Max en proposant plusieurs films en même temps que leur sortie dans les salles obscures. Ainsi, elle espère attirer de nombreux curieux et de profiter de la fermeture de plusieurs salles de cinéma aux États-Unis pour s’imposer dans le déjà très chargé panorama de la SVOD. La firme bénéficie aussi d’un avantage non négligeable : les films du DCEU. Néanmoins, selon une étude de Deloitte, la souscription à des services de streaming est assez éphémère puisque 25 % des abonnés ont résilié leur abonnement sur une plateforme, au profit d’une autre, en octobre dernier. Sur Netflix c’est d’autant plus facile que les épisodes d’une même saison sortent en même temps. Il sera donc possible de binger une série avant de se désinscrire. Néanmoins, Netflix a plus d’un tour dans son sac et prévoit de donner une bonne raison de rester à ses abonnés. En 2021, la firme sortira un film par semaine et annonce déjà plusieurs séries très attendues du grand public. On pense notamment à The Witcher, Umbrella Academy et même Stranger Things. L’avenir n’est donc pas si sombre pour le fameux N rouge.