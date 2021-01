EPOS GTW 270 Hybrid, des écouteurs sans fil sans latence, ou presque

EPOS lance les GTW 270 et les GTW 270 Hybrid. Très semblables, les deux paires d’écouteurs s’adressent aux gamers, et la version « Hybrid » propose même un dongle USB-C afin de réduire drastiquement la latence pour les plus exigeants.

Les écouteurs true wireless se multiplient à vitesse grand V sur le marché, et, si les constructeurs ont longtemps suivi l’exemple d’Apple et de ses AirPods pour concevoir leurs produits, voilà que des écouteurs de plus en plus audacieux voient le jour. C’est le cas de ces GTW 270 Hybrid signés EPOS, des écouteurs au format intra-auriculaire et estampillés « gaming », un peu comme les Razer Hammerhead true wireless Pro. S’ils s’adressent aux gamers, c’est notamment par la présence d’un petit dongle USB-C fourni, leur permettant de supporter le codec aptX Low Latency, et donc de permettre aux joueurs de profiter de leurs jeux avec une latence réduite au strict minimum. Ce dongle pourra aussi bien se connecter à une console comme une Nintendo Switch qu’un smartphone ou une tablette Android dotée d’une prise USB-C. On pourra également l’utiliser sur une console plus ancienne, comme la PS4, avec un adaptateur USB-A fourni.

Mis à part cette particularité, les GTW 270 Hybrid d’EPOS sont assez classiques. Ils proposent un boîtier de recharge compact, cinq heures d’autonomie par écouteur (et un temps de chargement de 90 minutes), une isolation passive grâce à leur format intra-auriculaire, des boutons physiques pour les contrôles, une connexion Bluetooth 5.1 pour se connecter au smartphone, et même une certification IPX5 contre la pluie et la transpiration. Les HTW 270 Hybrid sont disponibles dès maintenant auprès de certains revendeurs et sur le site officiel d’EPOS au prix de 199 euros. Une seconde version des écouteurs, baptisée GTW 270 et dépourvue du fameux dongle USB-C, sera quant à elle facturée 169 euros.