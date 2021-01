Vivo dégaine le X60 Pro+, équipé du dernier Snapdragon 888

Vivo vient tout juste d’annoncer un nouveau smartphone prometteur en Chine. Le Vivo X60 Pro+ est équipé d’un Snapdragon 888 de chez Qualcomm, ainsi que de multiples capteurs photo au dos dont deux capteurs haut de gamme de Sony et Samsung, lesquels sont stabilisés par un gimbal.

Par surprise, Vivo vient de dévoiler le X60 Pro+, un nouveau smartphone premium doté d’arguments imparables dont, notamment, la présence de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888. Dans les faits, il s’agit donc d’un des tous premiers smartphones à incorporer ce SoC, avec le Xiaomi Mi 11, et donc potentiellement l’un des smartphones les plus puissants du monde Android à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le Vivo X60 Pro+ propose une grande dalle de 6,56 pouces d’une résolution de 2 376 x 1 080 pixels, poinçonnée pour accueillir la caméra frontale, et incurvée sur les côtés. Cet écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et supporte le HDR10 et le HDR10+. Dans ses entrailles, on retrouvera donc un Snapdragon 888 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, 128 ou 256 Go de stockage interne, ainsi qu’une batterie de 4 200 mAh compatible avec la recharge rapide 55W. Le tout tourne sous OriginOS 1.0, surcouche qui vient s’apposer sur Android 11.

À l’arrière, le smartphone innove également en incorporant des optiques créées en collaboration avec ZEISS. Côté capteur, on pourra compter sur un premier capteur principal de 48 MP signé Sony (IMX598) ainsi qu’un second capteur de 50 MP signé Samsung (GN1), tous deux stabilisés par un gimbal. On dispose aussi d’un capteur de 32 MP équivalent 50mm pour les portraits et un dernier capteur périscopique de 8 MP capable de fournir un zoom optique 5x et un super zoom 60x. À l’avant, on pourra compter sur un capteur de 32 MP. Et grâce à la présence du Snapdragon 888, le smartphone sera capable de mettre à profit ces capteurs pour filmer jusqu’en 8K.

Seuls les prix en yen nous ont été communiqué pour l’instant. Le Vivo X60 Pro+ sera disponible au prix de 4998 yens (environ 635 euros) pour la version 8Go+128Go et 5998 yens (environ 760 euros) pour la version 12Go+256Go. Pour l’heure, aucune date de disponibilité n’a été annoncée dans nos régions, mais la Chine y aura droit dès le 23 janvier.