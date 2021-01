[Sélection] Les 10 jeux vidéo les plus attendus de 2021

L’année 2021 s’annonce prometteuse pour l’industrie du jeu vidéo, avec plusieurs nouveautés attendues dans les mois à venir.

Après la déception de Cyberpunk 2077, pourtant considéré comme la nouvelle référence du jeu de rôle, de quoi sera fait le marché vidéoludique en 2021 ? En marge des traditionnels FIFA, NBA 2K et autres rendez-vous de l’année, les mois à venir promettent déjà de nous offrir quelques jolis rendez-vous, aussi bien sur console que sur PC.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Prévu en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

On avait abandonné depuis longtemps l’idée d’un vrai bon jeu inspiré de la licence Harry Potter, se contentant avec nostalgie de la série initiée en 2001. Après quelques sympathiques passages dans l’univers Lego, et un prometteur mais décevant Hogwarts Mystery sur mobile, c’est au tour d’Avalanche Software de se frotter à la licence culte. Annoncé en septembre dernier, Hogwarts Legacy pourrait pourtant bien redorer le blason du petit sorcier à lunettes sur le marché du jeu vidéo. Loin des aventures d’Harry Potter, le jeu prendra place dans les années 1800, et vous proposera d’incarner un étudiant de Poudlard dans son quotidien. Entre les matchs de Quidditch, les cours, et l’exploration d’un vaste monde ouvert inspiré du monde fantastique de JK Rowling, le RPG se veut particulièrement ambitieux, et devrait faire le bonheur de bon nombre de fans.

God of War : Ragnarok

Prévu pour 2021 sur PS5

Neuvième opus de la saga God of War, Ragnarok fait suite à l’excellent titre sorti en 2018, basé sur les aventures mythologiques de Kratos et de son fils Atreus. Toujours ancré dans un univers nordique à couper le souffle, le jeu devrait explorer les conséquences engendrées par la mort des membres du panthéon, et nous réserver un scénario de haut vol. Seule inconnue à l’équation pour le moment, on ignore encore si le jeu sera une exclusivité PS5, ou s’il aura droit à une version PS4. Dans ces cas-là, il faudra évidemment s’attendre à des graphismes bien moins aboutis, et à des temps de chargement à rallonge.

Hitman 3 : World of Assassination

Prévu le 20 janvier 2021 sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

Particulièrement attendu par les joueurs, le troisième épisode de Hitman marquera aussi la conclusion de la trilogie imaginée par IO Interactive. On sait déjà que cet opus final proposera bon nombre de missions inédites, mais qu’il servira aussi de plateforme avec les deux épisodes précédents. À condition de posséder les deux premiers jeux, il sera en effet possible de transférer vos sauvegardes sur World of Assassination pour profiter d’une expérience ingame centralisée, ainsi que de jolies améliorations graphiques.

Little Nightmares 2

Prévu le 11 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

Au moment de sa sortie en 2017, Little Nighmares nous avait bluffés. Non seulement pour son gameplay des plus sympathiques, basé sur un système de puzzle game en plateforme, mais aussi pour son univers horrifique si particulier, qui n’est pas sans rappeler l’univers du réalisateur Tim Burton à sa grande époque. Entre énigmes et angoisses d’enfants, le conte vidéoludique était une vraie réussite, et on se réjouit déjà de découvrir la suite de la série. Cette fois, Six sera accompagnée de Mono, un mystérieux nouveau personnage.

Monster Hunter Rise

Prévu le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch

Développé par Capcom, Monster Hunter Rise signe un nouvel opus pour la saga vidéoludique devenue culte au fil des années. Après Monster Hunter World sorti en 2018, Rise signe un retour aux origines assumé, largement inspiré de son pays d’origine le Japon, comme en témoignent les premières images du jeu. L’occasion de découvrir de nombreux mythes et éléments de folklores nippons à l’image des Yokaï.

Deathloop

Prévu le 21 mai 2021 sur PC et PS5

Enfin une nouvelle licence ! Pour son prochain titre, Arkane Studios s’éloigne de Dishonored, et se lance dans un nouvel univers haut en couleur. Dans Deathloop, vous incarnez Colt, un assassin coincé dans une boucle temporelle, et dont la seule échappatoire possible semble être de mener à bien différents contrats, tout en échappant aux balles d’un assassin rival. Prévu uniquement sur PC et PS5, Deathloop s’annonce déjà particulièrement réussi graphiquement, et pourrait bien s’imposer comme l’un des jeux de l’année.

Gotham Knights

Prévu en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

Après une conclusion magistrale pour la trilogie Arkham de Rocksteady, Batman s’était fait discret sur nos différentes plateformes vidéoludiques. Cette année, le chevalier noir devrait revenir sur le devant de la scène à travers ses sidekicks les plus célèbres. Dans Gotham Knights, les joueurs pourront incarner Robin, Nightwing, Red Hood et Batgirl, bien décidés à risquer leur vie pour sauver Gotham de l’ombre, et venger une dernière fois leur mentor, disparu dans d’étranges circonstances.

Horizon Forbidden West

Prévu en 2021 sur PS4 et PS5

Après le succès de l’excellent Horizon Zero Dawn, on attendait avec beaucoup d’impatience la suite des aventures d’Aloy. Cette fois, l’héroïne aura pour objectif de rejoindre l’ouest des États-Unis. L’occasion de découvrir de nouveaux monstres de métal, mais aussi une toute nouvelle dimension dans l’univers du jeu. Une exclusivité PlayStation qui constitue à elle seule, une très bonne excuse pour s’offrir la nouvelle console de Sony.

Resident Evil Village

Prévu en 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X

Suite directe du terrifiant Resident Evil 7 : Biohazard, Resident Evil Village nous replonge dans la plus célèbre des sagas horrifiques. L’occasion de retrouver Ethan et Chris, encore empêtrés dans des aventures qui les dépassent. Entre sorcières occultes, loups-garous sanguinaires et dérives sectaires, le survival horror devrait encore nous offrir quelques sueurs froides cette année.

Final Fantasy XVI

Prévu pour 2021 (21 mars selon les rumeurs) sur PS5, puis sur PC

Après quatre ans de développement, le studio de développement Creative Business Unit III, déjà en charge du MMORPG FFXIV va enfin dévoiler cette année le seizième opus de Final Fantasy. Pour son grand retour, la licence culte devrait s’inspirer des réussites de son prédécesseur FFXV, tout en introduisant Clive, Joshua et Jill, trois nouveaux personnages charismatiques explorant la nouvelle région de Valisthéa. Le trio devrait également combattre une mystérieuse maladie, dont la propagation menace l’équilibre des six nations. Un RPG de haut vol signé Square Enix, que les joueurs devraient découvrir plus tôt que prévu, assurait récemment Jason Schreiner de Bloomberg.

En 2021, on attend aussi : Humankind — Prévu le 22 avril 2021 sur PC et Stadia

— Prévu le 22 avril 2021 sur PC et Stadia Lego Star Wars : La saga Skywalker – Prévu au printemps 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

– Prévu au printemps 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X Le Seigneur des Anneaux : Gollum — Prévu en 2021 sur PS5 et Xbox Series X

— Prévu en 2021 sur PS5 et Xbox Series X Ratchet & Clank : Rift Apart — Prévu en 2021 sur PS5

— Prévu en 2021 sur PS5 Halo Infinite – Prévu à l’automne 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X

– Prévu à l’automne 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X The Medium – Prévu le 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series X

– Prévu le 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series X Far Cry 6 – Prévu le 26 mai sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X