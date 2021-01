Byte, descendante de Vine, a été vendue à un clone de TikTok

Elle n’aura pas navigué seule très longtemps. Un an seulement après son lancement, Byte vient d’être rachetée par une firme concurrente. L’application, digne héritière de Vine, entendait concurrencer TikTok sur son propre terrain mais visiblement elle va devoir unir ses forces avec Clash pour ce faire.

En janvier dernier, Dom Hofmann créait la surprise en lançant Byte. Dans la lignée de Vine, elle permet le partage de courtes vidéos humoristiques et reposait sur un système de rémunération plus juste des créateurs de contenus. Mais le pari fait par le fondateur de Vine n’aura pas marché et il doit maintenant se résoudre à quitter le navire. Sur le blog Byte, il explique que c’est une autre firme américaine qui l’a rachetée : Clash. L’application américaine était une concurrence directe de Byte et propose une expérience similaire à TikTok, qui domine encore largement le marché. Dom Hofmann explique « Le marché des applications qui vous permettent de créer et publier des vidéos depuis votre téléphone est devenu extrêmement saturé. Il existe de nombreux concurrents avec des fonctionnalités similaires (ou meilleures) et une distribution plus étendues. Nous avons toujours adopté une approche proche de celles des boutiques indépendantes, mais la vérité, c’est que ce type d’application ne peut pas devenir celle que nous espérions, à moins que Byte ne fasse équipe avec d’autres ». Il précise que les équipes de Byte vont rejoindre Discord et que certains pourraient même travailler avec Clash pour améliorer l’application. Il ne donne en revanche pas le montant de la transaction.

Une concurrente indirecte de TikTok

Si la nouvelle application, qui regroupera donc les fonctionnalités de Clash et Byte, tend à s’imposer durablement sur le marché, elle souhaite aussi s’écarter du modèle de TikTok et notamment du côté de la rémunération des créateurs de contenus. « Très souvent, les créateurs ont joué à ce jeu où ils doivent sacrifier leur contenu ou leur emploi du temps juste pour payer le loyer. Nous voulons changer la manière dont les créateurs monétisent leurs vidéos ». Clash prévoit notamment d’ajouter des fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de donner des pourboires ou des paiements récurrents dans l’application. Reste à voir désormais si cette coalition aura le succès escompté. Le fondateur de Clash, Brendon McNerney explique que depuis son lancement l’application Byte a été téléchargée plus de 4,5 millions de fois, contre un demi-million pour Clash. Pour rappel, TikTok compte pas moins de 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.