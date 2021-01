Samsung Electronics voit ses profits bondir, malgré la pandémie

En pleine crise sanitaire mondiale, Samsung Electronics déjoue les pronostics et voit ses bénéfices grimper en flèche, notamment en raison des besoins nouveaux causés par les différentes mesures de confinement et le télétravail.

26,4%. C’est la hausse du bénéfice net réalisé par Samsung Electronics au 4e trimestre 2020, malgré la pandémie et ses ravages aussi bien en termes humains qu’économiques. Entre octobre et décembre, Samsung Electronics a ainsi vu ses bénéfices d’exploitation bondir drastiquement, après une hausse tout au long de l’année. Au total, le bénéfice net du groupe s’est établi à 26.41 milliards de wons en 2020, avec un chiffre d’affaires total de 236.81 milliards de wons, soit un peu plus de 174 milliards d’euros, dont un profit opérationnel de 36.000 milliards de wons, soit 27 milliards d’euros.

Ces bénéfices en hausse sont en grande partie liés à des besoins nouveaux chez les télétravailleurs. « Les consommateurs passent plus de temps à la maison, ce qui a favorisé la croissance des appareils électroménagers haut de gamme tels que les grands téléviseurs et les réfrigérateurs » explique très justement James Gang, analyste de la recherche chez Euromonitor International, relayé par Le Figaro. On peut également citer l’arrivée de la PS5 et les Xbox Series X/S, qui ont probablement poussé certains utilisateurs à renouveler leurs téléviseurs pour profiter des caractéristiques propres aux consoles de nouvelle génération.

La division de Samsung Electronics ayant enregistré le plus de profits reste Samsung Display, dont l’activité a enregistré ses bénéfices trimestriels les plus élevés jamais enregistrés. À ce propos, Samsung peut probablement remercier… Apple. Même si la firme sud-coréenne ne le mentionne pas explicitement, c’est elle qui fournit en majeure partie les dalles OLED des smartphones d’Apple, dont celle de sa nouvelle gamme d’iPhone 12. Et comme l’indique le cabinet IDC, jamais aucun constructeur n’a vendu autant de smartphones qu’Apple fin 2020, avec près de 90,1 millions d’unités expédiées, ce qui a fait de la marque le premier vendeur de smartphone au monde durant le 4e trimestre 2020 (devant… Samsung). Samsung Electronics en a indirectement profité, tout comme elle l’a fait en vendant ses écrans à d’autres constructeurs de smartphones. De plus, la firme devrait une nouvelle fois tirer son épingle du jeu avec ses nouveaux écrans OLED pour ordinateurs portables, lesquels devraient probablement intéresser bien des constructeurs dans les mois à venir.