WandaVision : bande-annonce de milieu de saison pour la série Disney+

C’est déjà le milieu de saison pour WandaVision. La série évènement sera composée de 9 épisodes et 4 d’entre eux ont déjà été diffusé. Alors que l’on se rapproche de plus en plus de l’épisode final, Disney+ dévoile une nouvelle bande-annonce et avec elle quelques indices sur la suite. Décryptage.

Depuis son lancement, le 15 janvier dernier, WandaVision fait couler beaucoup d’encre. Il faut dire que les mystères qui l’entourent sont nombreux et que chacun y va de sa petite théorie. Disney+ ne semble pas vraiment enclin à nous donner du grain à moudre, en témoigne la nouvelle bande-annonce dévoilée à l’occasion du milieu de la saison 1. La courte vidéo regorge d’extraits des 4 premiers chapitres et est plutôt avare en nouvelles séquences. On aperçoit néanmoins ce qui pourrait constituer le 5e épisode, qui devrait logiquement se dérouler dans les années 80. Les jeunes parents s’apprêtent visiblement à fêter Halloween et ce sera l’occasion pour les fans de découvrir les super-héros dans le costume de leurs personnages de papier. Il semble aussi que la réalité dans laquelle se trouve la sorcière rouge s’effrite encore un peu plus et que Vision s’apprête à mettre un pied à l’extérieur de Westview.

Agnes joue un rôle important dans la série

Depuis le début de la série, elle est présente à chaque instant. Agnes, la charmante mais aussi inquiétante voisine du couple WandaVision, semble en savoir plus qu’elle ne veut bien le dire. Son interaction avec Herb dans l’épisode 3 nous avait déjà mis la puce à l’oreille. Dans l’épisode 4, elle faisait partie des rares habitants de Westview à ne pas avoir d’alter-égo dans la réalité. Elle pourrait être directement liée aux événements mystérieux de la série, et même s’imposer comme l’antagoniste principal. Après tout, si Wanda semble avoir le contrôle de l’univers, il semble peu probable qu’elle soit dans cette situation de son plein gré. On attendra donc vendredi prochain sur Disney+ pour en découvrir davantage.