Elon Musk quitte Twitter pour « un moment »

Avec 44,2 millions d’abonnés sur le réseau social de l’oiseau bleu, la popularité d’Elon Musk n’est plus à prouver. Le milliardaire, pourtant très actif, vient d’annoncer qu’il se retirait de Twitter pour « un moment ».

Elon Musk délaisse Twitter. L’homme d’affaire vient d’annoncer qu’il prenait ses distances avec le réseau social, dans une énigmatique publication. Ce mardi 2 février, un peu après minuit en Californie, il a simplement publié : « Je raccroche Twitter pour un moment ». Le tweet a déjà été repartagé plus de 12 000 fois sur le réseau social, et ce, en seulement 5 heures. Il a aussi venté les mérites de la messagerie chiffrée Signal. Une question subsiste en revanche, quelle est la raison de cette soudaine envie de s’éloigner de Twitter. L’homme d’affaire est pourtant d’un naturel plutôt actif et n’hésite pas à commenter l’actualité politique, scientifique et à partager les innovations de Tesla et Space X. Récemment, il avait fait décoller en bourse des sociétés comme GameStop, la chaîne de magasin de jeux vidéo. Il a aussi venté les mérites de la messagerie chiffrée Signal. Cette recommandation aura fait bondir le nombre d’installations de l’application un peu partout dans le monde.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

40 millions de dollars pour un Tweet

La popularité d’Elon Musk sur Twitter lui a aussi valu quelques déconvenues avec la justice. Comme le rappelle Gizmodo, l’homme d’affaire a été condamné à verser une amende de 40 millions de dollars après avoir annoncé qu’il souhaitait privatiser son entreprise de voitures électriques Tesla à 420 dollars par action. Il avait aussi été attaqué en diffamation après avoir qualifié un utilisateur du réseau social de « pédophile ». Il n’avait en revanche pas été condamné cette fois-ci. Reste à voir désormais si, et quand, l’entrepreneur sud-africain fera sont retour sur la plateforme et s’il donnera plus d’information sur cette absence.