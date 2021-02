SuperBowl : les meilleurs pubs et bande-annonces du cru 2021

C’est un peu devenu une tradition. Lors du SuperBowl, il y a ceux qui regardent les matchs avec attention et ceux qui se délectent des diverses publicités diffusées pendant la compétition sportive. Voici un tour d’horizon du cru 2021.

Chaque année, Hollywood profite du SuperBowl pour dévoiler ses prochaines productions. Ce cru 2021 ne fait pas exception et les bandes-annonces et extraits ont été nombreux. Disney s’est particulièrement illustré en dévoilant deux vidéos pour promouvoir Raya et le dernier Dragon et Falcon and The Winter Soldier.

Falcon and The Winter Soldier – 19 mars 2021

À quelques semaines de sa sortie, Falcon and The Winter Soldier s’offre une nouvelle bande-annonce musclée et nous en dit un peu plus sur l’intrigue qui sera déroulée dans la première saison de la série. On retrouve sans surprise les deux super-héros qui doivent collaborer pour réduire Zemo à néant. Sur le chemin, nos deux protagonistes vont retrouver Sharon Carter. Si WandaVision s’inscrit en opposition avec le reste des productions Marvel, Falcon and The Winter Soldier semble vouloir renouer avec la tradition des films du genre. Rendez-vous donc le 19 mars prochain pour découvrir le premier épisode de la série avec Sebastian Stan et Anthony Mackie.

Raya et le dernier dragon – 3 mars 2021

Chez Disney toujours, Raya et le denier dragon s’est offert une nouvelle publicité et dévoilé de nouvelles images du prochain film estampillé Disney. Aux États-Unis, il sera diffusé sur Disney+ en accès Premium. Dans l’Hexagone, il est prévu pour le 3 mars prochain dans les salles obscures. Si elles ne rouvrent pas d’ici là, il faudra sans doute s’attendre à retrouver le film sur la plateforme.

Fast and Furious 9 – 26 mai 2021

C’est bientôt l’heure de retrouver les grosses cylindrées de Fast and Furious. La saga qui sent bon l’asphalte et la poudre va revenir pour un neuvième opus. Vin Diesel, Michelle Rodriguez et toute la clique affronteront Jon Cena qui fait son entrée dans l’univers. Il incarne le frère de Dominic Toretto.

OLD – 21 juillet 2021

M.Night Shyamalan va nous faire frissonner cet été. Le réalisateur d’Incassable et du sixième Sens va dévoiler OLD, un film d’horreur qui suivra les aventures de 13 personnes. Leur destin va basculer quand ils retrouvent un cadavre sur une plage. Adapté du roman Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters, le long-métrage débarque dans les salles obscures le 21 juillet prochain.

The Nevers – en 2021

Joss Whedon revient à ses premières amours. Le réalisateur d’Avengers va produire et écrire une nouvelle série pour HBO. Baptisée The Nevers, elle suit plusieurs femmes à l’époque victorienne qui se retrouvent avec des aptitudes extraordinaires et d’implacables ennemis. Au casting, on retrouvera Laura Donnelly (Outlander), Nick Frost (Shaun of the Dead), James Norton (L’ombre de Staline) et Olivia Williams (Sixième sens).

Moxie – 3 mars

Dans une petite ville du Texas, une fille de 16 ans est en rébellion contre le système. Elle va découvrir que sa mère était membre d’un groupe de punk proche du mouvement « Riot Grrrrl » dans les années 90. Inspirée par sa mère, Viv crée alors un fanzine militant et commence une révolution féministe dans son lycée. Le film d’Amy Poehler sera diffusé le 3 mars prochain sur Netflix.

Pacific Rim : The Black – 4 mars

La série animée Pacific Rim va bientôt débarquer sur Netflix. Kaiju s’est élevé du Pacifique pour rencontrer des robots gigantesques : les Jaegers. Les adolescents Taylor et Hayley partent à la recherche de leurs parents disparus.

On notera aussi que les publicités ont rendu un hommage vibrant au cinéma. Cadillac s’est notamment inspiré de Edward aux mains d’argent pour sa réclame. Voici une petite sélection.