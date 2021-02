Bitcoin : le big boss de Twitter et Jay-Z investissent à leur tour

L’actualité autour du Bitcoin n’en finit plus ! Après avoir connu des rebonds spectaculaires depuis la fin de l’année dernière, et atteint de nouveaux sommets très récemment après l’annonce de Tesla d’investir 1,5 milliards de dollars dans la cryptomonnaie et de laisser ses clients régler leurs futurs achats en Bitcoin, la monnaie virtuelle se trouve deux ambassadeurs de choix : Jack Dorsey, PDG de Twitter, et même le rappeur et producteur Jay-Z. Tous deux viennent de s’unir pour lancer BTrust, un fonds de 500 Bitcoins — soit environ 20 millions d’euros selon les cours actuels — et qui devrait permettre de « faire du Bitcoin la monnaie d’Internet ».

JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe

