Kingdom Hearts : la saga de jeux arrive enfin sur PC !

Kingdom Hearts, Axiom Verge 2, Binary Smoke, World of Warships… Ce sont autant de jeux qui vont débarquer cette année sur l’Epic Games Store, ainsi que des soldes qui vont durer jusqu’au 25 février.

L’Epic Games Store Spring Showcase s’est tenu comme prévu ce 11 février et beaucoup de nouveautés ont été annoncées. Tout d’abord, Epic Games a commencé avec les jeux exclusifs qui vont arriver sur le Store. La saga Kindgom Hearts va débarquer sur PC pour la première fois via l’Epic Games Store. Quatre packs sont disponibles à la précommande dès aujourd’hui. Tout d’abord il y a KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX au prix de 49,99 euros, puis il y a KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue au prix de 59,99 euros, KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) au prix de 59,99 euros et enfin KINGDOM HEARTS Melody of Memory également au prix de 59,99 euros. Toutes ces compilations seront disponibles dès le 30 mars.

Ensuite, Epic Games a annoncée l’arrivée du jeu Axiom Verge 2, le sequel d’Axiom Verge, jeu de plateforme salué par la critique. Puis arrivera aussi Binary Smoke, un jeu dystopique dans lequel le joueur doit se battre contre le côté obscur du numérique. Aucune date n’a été annoncée pour ces deux jeux mais ils arriveront au cours de l’année. Enfin, l’Epic Games Store accueillera de nouveaux jeux sur sa plateforme tels que World of Warships, Core, et Magic : Legends, un MMO inspiré du célèbre jeu de cartes Magic : The Gathering.

Comme on vous l’avait annoncé, cet événement apporte avec lui des soldes spéciales sur certains jeux. Pour rappel, les soldes concernent les jeux Star Wars : Squadrons avec 50% de réduction maximum et Star Wars : Jedi Fallen Order avec jusqu’à 55% de réduction, et ce si vous possédez déjà le titre Star Wars Battlefont II. Sinon ces réductions passent respectivement à 40% et 50%. Il y aura aussi une réduction de 10% sur Cyberpunk 2077, titre très apprécié sur PC, ainsi que 20% de réduction sur Assassin’s Creed Valhalla, le dernier chef d’œuvre d’Ubisoft. Enfin, Epic Games a annoncé une réduction de 20% sur le jeu Hades et jusqu’à 40% sur le jeu SnowRunner. Ces soldes vont durer jusqu’au 25 février.