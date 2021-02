True Detective : une nouvelle saison par le créateur d’Euphoria ?

La série d’anthologie pourrait revenir pour une nouvelle salve d’épisodes. Selon Casey Bloys, directeur des programmes chez HBO et HBO Max, la firme envisagerait d’engager de nouveaux scénaristes pour l’écrire. Il se murmure que la tâche pourrait être confiée au créateur de la série Euphoria.

Une quatrième saison de True Détective serait-elle au programme ? C’est du moins ce qu’espère Casey Bloys, directeur des programmes sur HBO et HBO Max. Au micro de Deadline, il confie espérer trouver une nouvelle manière de poursuivre l’histoire initiée par Nic Pizzolatto en 2014. « Il est prudent de dire que nous travaillons avec quelques écrivains pour trouver le bon ton. C’est définitivement un domaine qui pourrait être intéressant et je pense que ce serait bien que cela se fasse avec une nouvelle voix. La qualité est ce qui va nous guider, donc si nous nous retrouvons avec des scripts dont la qualité n’est pas suffisamment élevée, nous n’allons pas faire quelque chose juste pour le faire ». Du côté des scénaristes qui plancherait déjà sur cette suite, Casey Bloys est resté discret, mais il se murmure qu’HBO pourrait embaucher Sam Levinson pour le faire. C’est notamment à lui que l’on doit la série Euphoria. Lucia Puenzo pourrait aussi être de la partie (Cromo)

La troisième saison de True Détective a été diffusée en 2019 sur HBO et sur OCS en France. Elle mettait en vedette Mahershala Ali (Green Book) et Stephen Dorff (Blade). Pour la saison 2 Colin Farrel (Phone Game), Taylor Kitsch (Friday Night Lights) et Rachel McAdams (Sherlock Holmes) se donnaient la réplique. L’anthologie américaine suit les destins de différents personnages à chaque saison et ce sera visiblement le cas pour cette probable nouvelle salve d’épisodes. Pour savoir qui sera au casting, il faudra en revanche attendre encore un peu, le projet n’en étant qu’à ses premiers balbutiements. HBO ne manquera sans doute pas de faire une annonce en bonne et due forme, le moment venu. Patience donc…