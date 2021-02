Le Realme GT 5G aura droit au Snapdragon 888 et sera lancé en mars

Snapdragon 888, écran 160 Hz, recharge ultra-rapide à 125W… Quel est donc ce smartphone que nous prépare Realme, dont le lancement est prévu pour le 4 mars en Chine ?

Pour l’heure, le seul smartphone équipé du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm que nous avons eu la chance de tester n’est autre que le Xiaomi Mi 11. Mais celui-ci sera bientôt rejoint par un autre smartphone très attendu d’un autre constructeur chinois, le Realme GT 5G, qu’on connaissait auparavant sous le nom de Realme Race. La marque vient tout juste de confirmer son lancement pour le 4 mars 2021, en Chine dans un premier temps. On pourrait néanmoins en profiter d’ici peu puisque le compte Twitter britannique de Realme a laissé entendre qu’un lancement mondial pourrait suivre peu après la sortie du smartphone en Chine.

The global #realmeRace has begun. Our upcoming #realmeGT is built for speed. Question is: will it speed into the UK? 🏎 pic.twitter.com/nl4aGpqSQe — realme UK (@realmeUK) February 18, 2021

Comme la firme l’avait confirmé à la présentation du Snapdragon 888 par Qualcomm, ce smartphone disposera bien de cette nouvelle puce haut de gamme, qui promet des performances à couper le souffle. Pour l’accompagner, on aurait droit à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et on y retrouverait également un large écran de 6,8 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Du côté de l’autonomie, le Realme GT 5G bénéficierait d’une batterie de 5 000 mAh et serait compatible UltraDart pour une recharge à 125W. À l’arrière, on devrait pouvoir compter sur quatre capteurs photo dont un objectif principal de 64 MP. Enfin, le Realme GT 5G serait livré d’emblée avec Android 11, et esthétiquement, on pourrait s’attendre à un smartphone « très similaire au Redmi K40 » de Xiaomi, d’après le leaker Digital Chat Station. Les journalistes de 9To5Google estiment quant à eux que le smartphone pourrait ressembler trait pour trait au OnePlus 8T. Reste à attendre le 4 mars prochain pour confirmer tout cela !