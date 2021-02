EA finalise le rachat de Codemasters pour 1,2 milliard de dollars

Codemasters étant l’un des leaders dans le jeu de la course automobile, EA espère développer ce genre et toucher une audience plus importante, notamment avec les licences DIRT et Project CARS.

Le chapitre de l’acquisition de Codemasters ouvert en 2020 est désormais clos. En janvier dernier, Codemasters avait révélé avoir accepté la proposition faite par Electronic Arts et l’achat vient officiellement d’être finalisé. La nouvelle a été annoncée par EA, qui dévoile avoir acquis Codemasters pour la modique somme de 1,2 milliard de dollars.

Codemasters est un des leaders incontestés du jeu vidéo de course automobile avec des franchises telles que Project CARS, dont un titre mobile arrive bientôt, DIRT, DIRT Rally, Formula 1 ou encore GRID. EA était déjà propriétaire de la franchise Need for Speed, dont le dernier titre Need for Speed Heat est sorti en 2019, ainsi que le jeu mobile Real Racing. Avec cette acquisition, EA espère révolutionner le monde du jeu de la course automobile. En alliant leurs forces et leurs meilleurs développeurs, EA pense que cela « permettra à nos équipes d’amener nos franchises à succès à un nouveau niveau et de toucher un vaste public mondial grâce à leur réseau de joueurs. Ensemble, nous pouvons redéfinir l’univers des jeux de course automobile afin de créer des expériences encore plus captivantes pour les fans de course automobile du monde entier. »

EA était déjà un leader dans le développement et la publication de jeux vidéos, et ce rachat consolide une fois de plus son empire, tout comme le font d’autres éditeurs tels qu’Ubisoft ou encore Microsoft. C’est un réel engagement stratégique puisque le jeu de course automobile rassemble de plus en plus de joueurs et a réussi à se construire une communauté solide de passionnés. De plus, dans toutes les franchises que possède maintenant EA, on peut y trouver de la course en rally, de la formule 1, et de la course clandestine, ce qui touche l’audience la plus vaste et diversifiée qu’il soit.