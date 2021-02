Le Galaxy Z Fold 3 serait livré avec un S-Pen, signant la mort du Galaxy Note ?

Le prochain smartphone pliant de Samsung pourrait avoir droit à un stylet, grâce à des améliorations de sa dalle flexible et de son revêtement. Après le Galaxy S21 Ultra, Samsung commencerait donc à généraliser le principal atout du Galaxy Note à d’autres gammes… jusqu’à l’abandon de sa célèbre phablette ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs s’enchaînent pour affirmer (ou non) que la gamme de Galaxy Note de Samsung pourrait prochainement tirer sa révérence. Une nouvelle rumeur qui concerne cette fois le prochain smartphone pliant de la firme, le Galaxy Z Fold 3, vient remettre de l’huile sur le feu de cette mort annoncée. Selon le média coréen ETNews, Samsung aurait en effet prévu d’offrir un S-Pen à son prochain smartphone pliant. La firme aurait drastiquement amélioré sa dalle pliable et son revêtement en Ultra Thin Glass, afin que celle-ci ne cède pas à la pression engendrée par un stylet. Pour ce faire, ETNews explique que l’écran disposera de deux couches spécifiques : l’une sera destinée à la détection des doigts, et l’autre à celle du stylet. Aussi, Samsung aura fort à faire pour permettre à son S-Pen de fonctionner sur la totalité de l’écran, et cela même sur la partie centrale, là où la dalle se plie en deux.

Cette information vient clairement remettre en doute l’avenir du Galaxy Note, déjà menacé par l’arrivée d’un S-Pen (optionnel) sur le Galaxy S21 Ultra. Si, de l’autre côté de la gamme, on retrouve un Galaxy Z Fold 3 doté d’un large écran de tablette et compatible avec le stylet, le Galaxy Note n’aurait alors plus grand intérêt. Mais si cette mort annoncée est probablement inévitable, Samsung ne devrait pas l’enterrer de sitôt, le coût d’un smartphone pliant comme le Galaxy Z Fold dépassant allègrement les 2000 euros par chez nous. Mais lorsque les pliables se démocratiseront, le Galaxy Note devrait probablement disparaître, faute d’utilité spécifique. Pour rappel, le premier Galaxy Note a été lancé il y a pratiquement 10 ans, en 2012. C’était alors le smartphone avec le plus grand écran du marché, une tendance qui a été largement suivie dans toute l’industrie jusqu’à devenir une caractéristique inhérente à pratiquement tous les appareils du marché.